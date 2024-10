PC Thanh Hóa hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho 496 CBCNV là lực lượng thuộc đội PCCC&CNCH tại chỗ của các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Xác định “con người là tài sản quý giá nhất”, với mục tiêu “mỗi CBCNV là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC&CNCH”, trong hai đợt, từ ngày 15-18/10 và từ ngày 23-26/10 vừa qua, PC Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công ty CP thương mại và dịch vụ PCCC Hà Nội hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho 496 CBCNV là lực lượng thuộc đội PCCC&CNCH tại chỗ của các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa truyền đạt những nội dung về lý thuyết và huấn luyện thực hành cho các học viên.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh... diễn ra trên cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thương tâm, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn nhằm bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người.

Học viên thực hành các kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ.

Tại buổi huấn luyện, các học viên đã được tiếp cận những nội dung về lý thuyết và thực hành mang tính tổng quát, bao hàm về công tác CNCH của lực lượng PCCC cơ sở; văn bản quy phạm pháp luật, phạm vi hoạt động và bố trí lực lượng CNCH; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; triển khai đội hình tìm kiếm, di chuyển người bị nạn trong từng tình huống giả định; kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn, công tác sơ cấp cứu ban đầu bao gồm: Sơ cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn và hô hấp, sơ cứu nạn nhân bỏng, nạn nhân đuối nước, cầm máu tạm thời và băng bó, cố định gãy xương.

Cùng với đó, các học viên được tiếp cận kiến thức về tính năng, tác dụng và cách sử dụng trang thiết bị phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng.

Theo đánh giá của ban tổ chức, 100% các học viên tham gia huấn luyện đều đáp ứng đủ điều kiện để cấp chứng nhận nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng chống cháy nổ.

Từ đầu năm 2024, PC Thanh Hóa đã chủ động xây dựng 68 phương án chữa cháy tại chỗ cho 31 trụ sở của các đơn vị, 13 TBA trung gian và 24 TBA 110kV trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quản lý hệ thống, phương tiện, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH thông qua các đợt kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - PCCC được tổ chức định kỳ hoặc đột xuất tại đơn vị trực thuộc; chủ động quản lý hệ thống, bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH theo đúng quy định.

Ngoài ra phải kể đến hiệu quả từ công tác phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền và các ban ngành đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản. Duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và trên nền tảng mạng xã hội cũng như truyền thông chủ động “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hướng dẫn đến từng đối tượng khách hàng sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, tiết kiệm điện... Qua đó góp phần không nhỏ vào việc thay đổi tư duy, nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Bằng việc làm tốt công tác này, trên địa bàn quản lý điện toàn Công ty từ đầu năm 2024 đến nay không để xảy ra cháy, nổ và tai nạn lao động do lỗi chủ quan.

Để nâng cao và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác PCCC&CNCH, thời gian tới Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân người lao động, tổ chức phát động, nhân rộng các phong trào thi đua trong đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện kiểm tra về an toàn phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, khó khăn, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Hùng Mạnh