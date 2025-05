Ông Trump đề xuất thành lập “Khu vực tự do” ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại đề xuất kiểm soát Gaza và sẽ biến nơi này thành “khu vực tự do”.

Quân đội Israel triển khai trên biên giới Israel với Dải Gaza trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và phong trào chiến binh Palestine Hamas vào ngày 15/5/2025. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ đã nhắc lại đề xuất của mình về việc tiếp quản vùng đất này trong bài phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn kinh doanh ở Doha với các quan chức cấp cao của Qatar.

Donald Trump nói: "Tôi sẽ tự hào khi Mỹ có vùng đất này, biến nó thành một vùng tự do. Hãy để những điều tốt đẹp xảy ra, đưa người dân đến những ngôi nhà nơi họ có thể an toàn và không còn Hamas”.

“Gaza đã là một vùng đất của cái chết và sự hủy diệt trong nhiều năm”, ông tiếp tục. “Và bạn biết đấy, tôi có những khái niệm về Gaza mà tôi nghĩ là rất tốt: biến nó thành một vùng tự do, để Mỹ tham gia và biến nơi đây thành một vùng tự do, một vùng tự do thực sự”.

Theo các cơ quan y tế do Hamas điều hành, các cuộc không kích của quân đội Israel đã giết chết ít nhất 70 người Palestine trên khắp Dải Gaza hôm 14/5.

Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh phái đoàn Israel đang có mặt tại Doha để đàm phán ngừng bắn gián tiếp với các bên trung gian là Qatar, Ai Cập và Mỹ.

Donald Trump hiện đang có chuyến công du Trung Đông, thăm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Donald Trump đã từng nêu ý tưởng này trước đây, khi phát biểu trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ muốn “chiếm lấy” Dải Gaza.

Ông nói vào thời điểm đó: "Chúng tôi sẽ sở hữu và chịu trách nhiệm tháo dỡ tất cả những quả bom chưa nổ cũng như các loại vũ khí khác tại địa điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp quản khu vực đó, tạo ra hàng ngàn việc làm, và đó sẽ là điều mà toàn bộ Trung Đông có thể tự hào."

Donald Trump chưa nêu rõ khuôn khổ pháp lý nào sẽ cho phép Mỹ trục xuất khoảng 1,8 triệu người Palestine còn lại ở Gaza, nhưng ông tin Ai Cập và Jordan sẽ đồng ý tiếp nhận người Palestine, điều mà cả hai nước đều bác bỏ.

TD