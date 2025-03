Ocean Edu tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh xuất sắc trên khắp cả nước

Việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm mang lại lợi thế lớn trong phát triển ngôn ngữ. Thấu hiểu điều đó, Ocean Edu tổ chức cuộc thi “English Primary & Junior Achievers 2025” tại hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, nhằm hưởng ứng phong trào học tập ngoại ngữ và tạo ra sân chơi đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho các bạn học sinh.

Những ngày đầu năm 2025, cuộc thi “English Primary & Junior Achievers 2025” do Ocean Edu phối hợp với các trường học trên cả nước diễn ra sôi nổi, thu hút hàng chục nghìn học sinh tiểu học, trung học cơ sở tham gia. Đây là sân chơi tiếng Anh lý thú, nơi các tài năng “nhí” có cơ hội được thể hiện khả năng tiếng Anh, kiến thức hiểu biết của bản thân.

Tham gia English Primary & Junior Achievers 2025, các thí sinh là học sinh khối tiểu học (lớp 3, 4, 5) và khối trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8) trải qua 3 vòng thi để kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo bộ đề thi mô phỏng đề thi Cambridge. Đặc biệt, vòng 3 - BE A CHAMPION - vòng chung kết quy mô toàn quốc, là cơ hội để những tài năng Anh ngữ xuất sắc được thể hiện hết khả năng trong phần thi hùng biện tiếng Anh.

Các bạn học sinh hào hứng tham gia Vòng 1 cuộc thi “English Primary & Junior Achievers 2025”.

Cuộc thi “English Primary & Junior Achievers năm 2025” là một trong những nỗ lực của Ocean Edu để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong học tập tại tất cả các trường học trên cả nước, cũng như lan tỏa tình yêu môn ngoại ngữ trong lứa tuổi học sinh. Số lượng học sinh tham gia vòng thi đầu tiên cuộc thi “GENERAL ENGLISH TEST” ngày càng đông với chất lượng cao cho thấy học sinh Việt Nam đã có được nền tảng tốt về trình độ tiếng Anh.

Đi cùng cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh “English Primary & Junior Achievers năm 2025”. Trong tháng 2 vừa qua, Ocean Edu tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng trên hành trình mở rộng, lan tỏa sắc xanh và cơ hội học tiếng Anh trong môi trường chuẩn quốc tế cho học sinh trên toàn quốc. Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu vui mừng chào đón thêm 3 chi nhánh mới: Ocean Edu Đô Lương, Ocean Edu Vinh và Ocean Edu Phú Thọ.

Sự kiện khai trương đã tiếp đón hàng nghìn phụ huynh và học sinh tới trải nghiệm học tập với nhiều hoạt động thú vị. Học sinh và phụ huynh đã được học thử tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, được kiểm tra trình độ tiếng Anh, được trải nghiệm không gian học tập với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế và tham gia các hoạt động trải nghiệm thử thách trí tuệ hấp dẫn.

Lễ khai trương Chi nhánh Ocean Edu Phú Thọ - đánh dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Ocean Edu.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Ocean Edu sau 18 năm không ngừng mở rộng, với gần 200 chi nhánh trên toàn quốc. Năm 2025, Ocean Edu sẽ còn tiếp tục chào đón nhiều chi nhánh mới - tạo ra cơ hội học tiếng Anh chất lượng quốc tế cho tất cả mọi học sinh.

Bên cạnh đó, Ocean Edu vừa triển khai các chuỗi hoạt động nằm trong dự án Enlish Project được tổ chức tại lớp học tiếng Anh Ocean Edu, các bạn học sinh được hòa mình vào môi trường học tập chuẩn quốc tế với những hoạt động phong phú và sáng tạo. Với sự đồng hành của đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm, học viên được trải nghiệm môi trường tiếng Anh toàn diện, rèn luyện khả năng phản xạ nhanh và nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Rất nhiều chủ đề được xây dựng, triển khai và giúp các học sinh hiểu hơn về truyền thống văn hóa, ẩm thực, con người và những điểm thú vị trong ngôn ngữ của các nước trên thế giới, giúp các em học sinh mở rộng thế giới quan, tự tin hội nhập thế giới.

Bên cạnh đó, chuỗi “Livestream cùng Ocean Edu” và minigame “Quiz quest - Cuộc phiêu lưu giải đố tiếng Anh mang tới cho các bạn học sinh những giờ phút giải trí đầy thử thách nhưng không kém phần đặc sắc. Qua đó, các bạn học sinh được học tiếng Anh thông qua các câu hỏi thử thách, kích thích niềm yêu thích với môn học tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cùng giáo viên nước ngoài và nhận về nhiều phần quà đặc sắc, học bổng giá trị cùng ưu đãi hấp dẫn từ Ocean Edu.

Những hoạt động sôi động và giàu tính thực tiễn như chuỗi hoạt động livestream, Quiz Quest, chuỗi hoạt động dự án English Project không chỉ mang lại sân chơi bổ ích mà còn góp phần nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh cho học sinh. Thông qua đó, Ocean Edu tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, giúp học sinh tự tin hội nhập quốc tế, sẵn sàng chinh phục những cột mốc quan trọng trong tương lai.

Mai Hoan