Ocean Edu khẳng định uy tín với danh hiệu Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương

Sau danh hiệu “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2024”, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tiếp tục đón nhận tin vui khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương”. Thành tích này một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng của Ocean Edu trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên đấu trường khu vực.

“Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2024” là giải thưởng thường niên do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp với các cơ quan, tổ chức Việt Nam bình chọn nhằm tôn vinh thương hiệu Việt mang tầm khu vực Châu Á đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, cũng là cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Giải thưởng là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực đóng góp của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu trong lĩnh vực giáo dục suốt hành trình gần 18 năm, góp phần vào sự thay đổi giáo dục tiếng Anh nói riêng và giáo dục nói chung.

Là một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu, Ocean Edu dành sự quan tâm đặc biệt cho dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm. Đồng hành cùng các trường học chào đón 20/11, Ocean Edu đã trao tặng những món quà ý nghĩa nhằm gửi lời tri ân tới thầy giáo, cô giáo - những người đang ngày ngày lan tỏa tri thức tại các trường học trên cả nước. Bên cạnh đó, Ocean Edu phối hợp cùng các trường học tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng học sinh và giáo viên.

Các sân chơi học thuật như Rung Chuông Vàng, Siêu Đấu Trí hay Fun With English thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành nơi các em thể hiện khả năng tiếng Anh, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Song song đó, Ocean Edu còn tổ chức các buổi tọa đàm và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu sâu sắc giá trị tri thức, lòng biết ơn và tình yêu thương và đặc biệt là gửi gắm những lời tri ân chân thành tới thầy cô.

Không khí chào mừng 20/11 còn lan tỏa tại gần 200 Chi nhánh Ocean Edu trên cả nước qua các lớp học STEAM, các cuộc thi như “My Teacher, My Star” cùng chuỗi minigame và livestream sôi động với nhiều kiến thức thú vị bổ ích đã mang đến không gian sáng tạo và cơ hội thể hiện bản thân nhận về những phần quà hấp dẫn cho các bạn học viên.

Đặc biệt, series “Thầy cô trong tôi là...” ghi lại những kỷ niệm cảm động về thầy cô, tôn vinh sự cống hiến của đội ngũ giáo viên Ocean Edu – những người không ngừng nỗ lực mang tri thức và thành công đến cho học viên.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này không chỉ tri ân thầy cô mà còn khơi dậy niềm cảm hứng học tập, để lại dấu ấn khó quên trong lòng học sinh, học viên Ocean Edu trên hành trình tri thức.

Trên hành trình phát triển bền vững không ngừng suốt 18 năm, mới đây, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tiếp tục mở rộng chuỗi hệ thống, khai trương 2 chi nhánh mới tại thành phố Hồ Chí Minh: Ocean Edu Tăng Nhơn Phú và Ocean Edu Thoại Ngọc Hầu mang đến cơ hội học tập tiếng Anh chuẩn quốc tế đến với học sinh khu vực phía Nam và cả nước.

Ngay trong ngày khai trương, 2 chi nhánh đã tiếp đón hàng nghìn phụ huynh và học sinh tới trải nghiệm học tập với nhiều hoạt động thú vị với giáo viên nước ngoài, được đánh giá năng lực tiếng Anh qua các bài kiểm tra.

Ngoài ra, phụ huynh và học sinh còn được trải nghiệm không gian học tập với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế và tham gia các hoạt động trải nghiệm thử thách trí tuệ hấp dẫn.

Với việc mở rộng chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Ocean Edu hiện đã có gần 200 chi nhánh trên toàn quốc và tiếp tục hành trình mang cơ hội học tập tiếng Anh chuẩn quốc tế đến với ngày càng nhiều học sinh cả nước.

Trên hành trình khẳng định chất lượng đào tạo, đưa môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế đến gần hơn với mọi học sinh, Ocean Edu đã và đang góp phần vào việc thực hiện một mục tiêu quan trọng của đất nước, đó là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thanh Hằng