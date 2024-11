Nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định bị ngập sâu, chia cắt

Theo thống kê của UBND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), nước lũ trên sông Trà Câu vượt báo động 3 khiến nhà ở của gần 90 hộ dân ở phường Phổ Minh, bị ngập từ 40cm đến 1,5m.

Nước lũ trên sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành lên cao khiến nhiều nhà dân ven đường tỉnh 624B bị ngập.

Mưa lớn trong những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa hành và sông Trà Câu đoạn qua thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã gây sạt lở chia cắt nhiều địa phương của hai huyện.

Chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng cấp tốc hỗ trợ người dân sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.

Do mưa kéo dài, nước lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân đã không kịp di dời tài sản, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Cu, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ cho biết, nước lên rất nhanh. Lúc 4 giờ sáng, mới chỉ các tuyến đường trong thôn bị ngập nhưng chỉ một lúc sau nước đã tràn vào nhà. Nước dâng cao, ngập lên tới cổ, bà con không kịp trở tay. Nhiều tài sản, vật dụng trong nhà đã bị ướt.

Từ trưa 24/11, lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đã sử dụng các phương tiện vận chuyển mỳ tôm, nước uống hỗ trợ người dân, tiếp tục sơ tán người dân, di chuyển gia súc ra khỏi vùng lũ. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 15 hộ dân với 30 khẩu ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh đến nơi an toàn.

Ông Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, đối với nhà ở các hộ dân ven sông ngập sâu 1,5m chính quyền địa phương đã sử dụng phương tiện buộc người dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Nước lũ trên sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành lên cao khiến đường tỉnh 624B bị ngập.

Tại huyện Nghĩa Hành, nước sông Vệ dâng rất cao đã gây ngập chia cắt nhiều tuyến giao thông ở hai xã Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. Nước lũ cũng gây ngập tỉnh lộ 624B đoạn qua xã Hành Thiện 0,7m, ta-luy âm đoạn qua xã Hành Thịnh bị sạt lở và nguy cơ sạt lở sâu vào nền đường.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã cắt cử người phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương ứng trực không cho người và phương tiện qua lại khu vực nước sâu chia cắt, sạt lở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, trước diễn biến của mưa lớn, nước lũ dâng cao, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến mưa trên địa bàn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó; Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, các huyện miền núi Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa lớn.

Theo dự báo nước sông Sông Vệ trong chiều nay có thể lên khoảng 5,3-5,5m, trên báo động III khoảng từ 0,8-1m và gây ngập lụt diện rộng hạ du Sông Vệ thuộc các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

Còn tại Bình Định, từ đêm 23 đến ngày 24/11 cũng có mưa lớn, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn khiến 13 điểm đường, cầu ở huyện miền núi An Lão ngập với tổng chiều dài hơn 500 m; 9 điểm sạt lở uy hiếp nhiều hộ dân.

Tuyến đường ở huyện An Lão (Bình Định) bị đất đá sạt lở chia cắt, xe không thể đi qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm nay và ngày 25/11, từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục mưa to và dông với lượng mưa từ 15-40 mm, có nơi trên 80 mm. Những ngày sau đó ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to đến rất to; nguy cơ lũ quét, sạt lở ở khu vực miền núi.

Theo TTXVN