Núi Bà Đen và những hình ảnh ấn tượng trong đêm Rằm tháng Giêng

Hàng ngàn du khách hòa mình vào các trải nghiệm tại đại lễ dâng đăng cầu bình an, may mắn trên núi Bà Đen vào dịp Rằm tháng Giêng, tạo nên những hình ảnh ấn tượng.

Trong văn hóa Phật giáo, rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày trọng đại nhất trong năm, mang ý nghĩa thiêng liêng để mọi người gửi gắm ước nguyện về một năm an yên, trọn vẹn. Theo quan niệm dân gian, vào ngày rằm đầu tiên của năm, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của các tín đồ.

Đỉnh núi Bà Đen - một điểm đến tâm linh linh thiêng của người Việt nói chung và người miền Nam nói riêng từ lâu đã là một địa chỉ tâm linh thu hút đông đảo người dân và Phật tử quanh năm tới lễ Bà Linh Sơn Thánh Mẫu và chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi.

Năm nay, “nóc nhà Nam Bộ” đặc biệt gây ấn tượng với du khách và cộng đồng Phật tử, người dân bởi những hình ảnh lung linh trong đêm Rằm tháng Giêng , trong không gian huyền ảo như thực, như mơ với hàng ngàn ngọn đăng cùng thắp sáng đỉnh núi.

Trong đêm, giữa bảng lảng sương mây bồng bềnh, Tượng Phật Bà ẩn hiện. Khung cảnh tựa như một cõi tâm linh huyền ảo, ranh giới giữa thực và ảo dường như tan biến. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên từng đường nét uy nghi, làm tôn lên vẻ trầm mặc và từ bi giữa không gian vô tận.

Bức ảnh Núi Bà Đen từ trên cao, trong lễ dâng đăng cầu bình an, tựa như một "mắt thần" rực sáng giữa màn đêm. Trung tâm của hình ảnh là đỉnh trụ kinh Bát Nhã Tâm Kinh, với ánh sáng tỏa ra theo các vòng tròn đồng tâm, gợi liên tưởng đến một bánh xe luân hồi đang xoay chuyển. Những dải sáng đều đặn mang tới cảm xúc thiêng liêng như một Mandala - biểu tượng của sự giác ngộ trong Phật giáo, trong khi những ánh nến nhỏ bé từ những chiếc đèn đăng được thả quanh đĩa nước khổng lồ lấp lánh tựa sao trời, vừa kỳ ảo vừa tôn nghiêm.

Hình ảnh này không chỉ là một góc nhìn ngoạn mục về kiến trúc và không gian tâm linh của núi Bà Đen mà còn gợi lên sự kết nối giữa con người và vũ trụ, giữa thực tại và thế giới tâm linh.

Tại khu vực quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, từng ngọn đăng được thắp sáng, mang theo những ước nguyện chân thành do chính tay người hành hương viết lên.

Du khách và Phật tử nâng niu những ngọn đèn hoa đăng rực sáng, gửi gắm vào đó những lời nguyện ước bình an mà chính họ tự tay viết lên trên khung đèn.

Mỗi lời nguyện là một niềm tin, là lòng thành kính, hòa quyện cùng ánh sáng đèn đăng, tạo nên một khung cảnh tràn đầy hy vọng về một năm mới an lành, may mắn và bình an.

Để khám phá Núi Bà Đen, chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tọa lạc trên đỉnh, với chiều cao 72m, được thiết kế, chạm khắc tinh xảo, đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ và được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”, hoặc tham dự nghi thức dâng đăng lung linh và thiêng liêng được tổ chức mỗi tối thứ Bảy hàng tuần trên đỉnh núi, du khách có thể lựa chọn sử dụng hệ thống cáp treo hiện đại.

Ngoài tham quan quần thể tâm linh trên khu vực đỉnh núi, hệ thống cáp treo còn đưa du khách chiêm bái cầu an tại Quần thể các chùa Núi Bà nằm lưng chừng núi, với điểm nhấn là ngôi chùa cổ 300 năm tuổi Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Điện Bà- nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, một biểu tượng linh thiêng trong tín ngưỡng của người dân Nam bộ.

Được biết, vào ngày 9/5 tới đây, núi Bà Đen sẽ trở thành điểm đến chính của Đại lễ Phật Đản quốc tế Vesak 2025, đánh dấu một sự kiện tôn giáo và văn hóa quan trọng. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị tâm linh mà còn góp phần đưa núi Bà Đen vươn tầm thế giới, khẳng định vị thế của một điểm đến hành hương và khám phá văn hóa Phật giáo hàng đầu trên bản đồ du lịch tâm linh quốc tế.

Tùng Dương