Phát triển sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Vạn Thắng

Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao đời sống cho người dân, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Vạn Thắng (Nông Cống) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người dân phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Mô hình trang trại vịt CPI của gia đình ông Lê Quang Hòa, thôn Quyết Thắng, xã Vạn Thắng có quy mô trên 30 nghìn con/lứa.

Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đưa 100% các loại giống lúa ngắn ngày vào sản xuất, trong đó giống có năng suất, chất lượng cao chiếm trên 70% diện tích, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 122 tạ/ha, đưa tổng sản lượng lương thực đạt 4.829 tấn; đồng thời chuyển đổi 12,5 ha đất lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá, cải tạo trên 17 ha vườn tạp sang trồng các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, toàn xã đã xây dựng được 24 vườn mẫu theo tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ngoài sản phẩm là các cây ăn quả, thì các chủ vườn còn thu hoạch nhiều gia cầm, trứng gia cầm từ vườn mẫu. Giá trị sản phẩm nông nghiệp từ vườn hộ của xã đã đạt hơn 2,2 tỷ đồng mỗi năm; nâng giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất từ ngành trồng trọt đạt 61,3 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 HTX đang hoạt động hiệu quả, gồm: HTX Hương Bài Vạn Thắng (có sản phẩm OCOP Hương Bài Vạn Thắng), HTX dịch vụ nông nghiệp Vạn Thắng và HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn Vạn Thắng. Các HTX đang thực hiện 6 khâu dịch vụ nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho nông dân trong xã; vùng rau an toàn tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm 0,5 ha nhà lưới, giá trị hơn 250 triệu đồng từ nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ, hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng diện tích vùng rau an toàn trên 6 ha theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết sản xuất khoai tây và ớt xuất khẩu hàng năm...

Bên cạnh đó, xã Vạn Thắng đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Hiện tại, trên địa bàn xã có 19 công ty, doanh nghiệp, 3 HTX, và 35 tổ hợp xây dựng, 733 hộ với trên 1.000 lao động kinh doanh cá thể, thuộc nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ổn định tại chỗ; 91 hộ với trên 170 lao động làm nghề hương bài, đan rổ rá, đèn lồng, nghề mây xuất khẩu tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo...

Ông Châu Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, cho biết: Ðể phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, Ðảng ủy, UBND xã đã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, gắn với quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại, cải tạo vườn tạp, gắn với chuỗi giá trị sản xuất và liên kết với doanh nghiệp để phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ðồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang tập trung ứng dụng công nghệ cao...

Việc đẩy mạnh phát triển sản xuất chính là yếu tố quyết định nhằm tạo ra tiềm lực kinh tế vững chắc cho doanh nghiệp cũng như các hộ dân, từ đó thúc đẩy trở lại quá trình đầu tư xây dựng NTM, nhờ đó năm 2021 Vạn Thắng được công nhận xã NTM nâng cao. Việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là một hành trình không ngừng nghỉ, mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống cho người dân. Với những thành tựu đã đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Thắng phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

