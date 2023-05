Nông Cống xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Thời gian qua UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đời sống pháp lý của người dân.

Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” xã Vạn Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Vạn Hòa được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 và phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023, do đó việc triển khai thực hiện xây dựng xã đạt CTCPL luôn được chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Xã đã phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt CTCPL theo quy định và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ chặt chẽ. Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các TTHC cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục nhanh gọn. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã có hơn 2.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai... thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và đúng thời hạn. Tổ chức lấy 252 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết TTHC, kết quả có 100% số phiếu hài lòng. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã Vạn Hòa triển khai cho 8/8 thôn đăng ký thôn an toàn về an ninh trật tự. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, hòa giải cơ sở được chú trọng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để phát sinh đơn, thư kiến nghị vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Năm 2022, huyện Nông Cống đã tập trung chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản mới của Trung ương, của UBND tỉnh về đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL, nhằm nâng cao điều kiện TCPL của người dân. UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL trên các chuyên trang, chuyên mục, bản tin pháp luật trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên Cổng thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội trong việc xây dựng xã đạt CTCPL. Phòng Tư pháp duy trì thường xuyên chế độ giao ban, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL cho cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL; phân công cụ thể công chức tư pháp tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về TCPL thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và bảo đảm trình tự theo đúng quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL.

Năm 2022, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các xã, UBND huyện đã tiếp nhận 29 hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL đáp ứng đủ 4 điều kiện để được công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL. Theo đúng quy định, tháng 1-2023, Hội đồng đánh giá TCPL huyện Nông Cống sau khi đánh giá kết quả và xem xét điểm chấm CTCPL của các xã, thị trấn trong năm 2022 đã tổng hợp kết quả như sau: 29/29 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu theo Thông tư 09/2021/TT-BTP, ngày 15-11-2021 của Bộ Tư pháp quy định, các xã, thị trấn đều đạt từ trên 90 đến 96 điểm, đạt yêu cầu đề ra. Kết quả đánh giá có 29/29 xã, thị trấn đạt CTCPL, đạt tỷ lệ 100%.

Việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá TCPL có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Nhân dân; bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đối với các quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, thúc đẩy, cải thiện, nâng cao chất lượng, đời sống tinh thần và đời sống pháp lý của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và XDNTM trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Công Quang