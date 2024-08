Nông Cống tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản

Thời gian qua, huyện Nông Cống đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoảng sản (TNKS), giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động KTKS đến môi trường và đời sống Nhân dân.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn xã Hoàng Sơn.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn Lê Hữu Hồng cho biết: "Hiện trên địa bàn xã có 4 mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, với 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác. Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về TNKS, UBND xã đã thành lập tổ giám sát thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KTKS trên địa bàn đăng ký các tuyến đường vận chuyển và ký cam kết với UBND xã thực hiện đầu tư, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật nếu hư hỏng do quá trình vận chuyển. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định của Luật Khoáng sản, UBND xã yêu cầu các đơn vị khai thác đúng thời gian quy định, giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi, sử dụng các phương tiện phù hợp với điều kiện hạ tầng trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn, tránh tình trạng khai thác quá trữ lượng, vượt mốc giới, chở quá khổ quá tải, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường"....

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nông Cống có 17 mỏ được UBND tỉnh cấp phép hoạt động KTKS cho 17 doanh nghiệp. Trong đó, có 8 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tại các xã Tân Phúc, Hoàng Sơn và Hoàng Giang; 1 doanh nghiệp khai thác đá phụ gia xi măng tại xã Yên Mỹ; 6 doanh nghiệp khai thác đất tại các xã Trường Minh và Tượng Sơn; 2 doanh nghiệp khai thác secpentin tại các xã Tế Lợi và Tế Thắng. Trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, UBND các xã tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm tình trạng KTKS trái phép, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các xã có hoạt động KTKS vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về khoáng sản xảy ra ở một số xã, việc KTKS để mất mốc, khai thác ngoài mốc giới, khai thác quá độ sâu, vượt quá công suất cho phép, khai thác không đúng thiết kế mỏ, gây mất an toàn lao động, gây thất thu ngân sách, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng diện tích được giao tại các khu vực khai trường, lợi dụng diện tích đất đồi núi đã được giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam san gạt tận thu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, gây ô nhiễm môi trường, vận chuyển vượt quá tải trọng, gây hư hỏng đường giao thông ảnh hưởng đến đời sống của người dân...

Năm 2023 các đoàn kiểm tra của huyện đã phát hiện và tiến hành lập biên bản, xử phạt đối với 4 doanh nghiệp vi phạm hành chính trong hoạt động KTKS, với tổng số tiền 391 triệu đồng. Cùng với xử lý hành chính, các đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp có giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TNKS trên địa bàn, thời gian tới ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân về Luật Khoáng sản, huyện Nông Cống khuyến khích Nhân dân tham gia tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động KTKS trái phép. Mặt khác, chỉ đạo các ngành, UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động KTKS, quản lý các mốc giới, diện tích khu vực hoạt động khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hoạt động KTKS trái phép, thực hiện không đúng nội dung giấy phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự tại các khu vực có khoáng sản, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, lắp trạm cân, camera, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến KTKS cho UBND huyện và UBND xã theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Công Quang