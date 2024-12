Nỗ lực ngăn chặn khai thác IUU

Khắc phục và giải quyết các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các cấp, ngành, lực lượng, địa phương có biển. Đây cũng là nội dung được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa hết sức coi trọng, quyết liệt triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Đồn Biên phòng Hải Hòa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa lạch và bãi ngang ven biển; tuyên truyền, vận động ngư dân, các chủ phương tiện chấp hành đúng quy định của pháp luật.

BĐBP tỉnh đã tăng cường quân số tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị tuyến núi cho các đơn vị tuyến biển, các trạm kiểm soát biên phòng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; các đồn biên phòng tuyến biển sử dụng 5 tàu gỗ, 14 xuồng tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào cửa sông, lạch, bãi ngang và trên biển. Tại đơn vị Hải đội 2 sử dụng 5 tàu, 4 xuồng thường xuyên tuần tra, kiểm soát ven biển; phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền trên biển kịp thời ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm IUU.

Theo đó, công tác tuyên truyền được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiến hành ngay cả trước, trong và sau khi ngư dân rời bến ra khơi khai thác hải sản; nội dung tuyên truyền rất đa dạng, vừa trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc mang ý nghĩa thiêng liêng, khơi dậy ý thức tự hào, lòng tự tôn dân tộc, khích lệ ngư dân hành động vì lợi ích chiến lược, mục tiêu chung của cả quốc gia.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, BĐBP tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân loại, lập hồ sơ thống kê, kiểm tra giám sát chặt chẽ các tàu thuộc diện “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhằm khắc phục khó khăn do quản lý vùng biển rộng, nhiều luồng, lạch, bến bãi, tàu thuyền có thể qua lại, neo đậu tự do, khó kiểm soát, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Quán triệt, thực hiện Quy định số 4968/QyĐ-BĐBP, ngày 2/12/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác tuần tra trên biển của đồn biên phòng tuyến biển, đảo; Quy định số 3256/QyĐ-BĐBP, ngày 8/8/2022 của Bộ Tư lệnh BĐBP về phạm vi, nhiệm vụ và nghiệp vụ kiểm soát biên phòng của Trạm Kiểm soát Biên phòng tuyến biển, đảo, BĐBP tỉnh chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động.

BĐBP tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc. Năm 2024, BĐBP tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông, biển, cửa lạch, bãi ngang được 568 lần/2.688 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 112 vụ/140 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản; cảnh báo, nhắc nhở, không cho xuất bến 57 phương tiện không đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị an toàn. Đối với phương tiện không đảm bảo điều kiện thì biên phòng sẽ tăng cường lực lượng ở tất cả các cửa sông chưa có trạm kiểm soát, với các cửa sông sẽ thành lập các chốt kiểm soát. Phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổng rà soát, hoàn thành cấp phép cho tàu cá trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đội tàu, tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện nghề cá, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các phương tiện cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật kiên quyết cưỡng chế và đưa tàu lên bờ niêm phong không cho hoạt động. Phân loại, lập hồ sơ các trường hợp thuộc nhóm có “nguy cơ cao” vi phạm IUU. Kịp thời trao đổi, thông báo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có tàu vi phạm để theo dõi, giám sát, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trọng tâm là TP Sầm Sơn, các huyện Quảng Xương và Hoằng Hóa là những địa phương có nhiều tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông qua công tác nghiệp vụ, các đồn biên phòng tuyến biển đã phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi tự quản phối hợp rà soát số tàu cá, lao động đã đăng ký, qua đó kịp thời ngăn chặn khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tổ chức đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài. Nhờ đó, công tác quản lý, kiểm soát tàu cá, nhất là tàu cá “3 không”, các hoạt động của tàu cá trên biển được theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn ngư dân trong quá trình khai thác hải sản đã được nâng lên; tình trạng tàu cá vi phạm giảm đáng kể, cả về số vụ việc và số tàu vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, an toàn vùng biển quản lý.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa