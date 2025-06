Dân vận khéo bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được Công an tỉnh phát động đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) tiếp nhận vũ khí do người dân tự giác giao nộp.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, Công an xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cho các cơ quan, đoàn thể, trường học và hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là không vi phạm các quy định về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT nhất là thu hồi, vận động Nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

Ngoài ra, Công an xã Ngọc Sơn còn phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã Ngọc Sơn đã gọi hỏi răn đe hơn 100 lượt đối tượng trong diện quản lý, trong đó có 6 đối tượng nghiện ma túy. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 140 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân; tổ chức cho hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Xuất phát từ tư tưởng “lấy dân làm gốc”, những năm qua, lực lượng công an trong tỉnh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ xuyên suốt, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong đảm bảo ANTT. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành hàng loạt kế hoạch, văn bản hướng dẫn, triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng, với tiêu chí rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Nội dung thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào việc xây dựng, nhân rộng các mô hình về tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm; tham gia phòng, chống ma túy tại nơi cư trú; xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; XDNTM; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân trong việc cấp căn cước công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo...

Đến nay, công an toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì gần 500 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, nhiều mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Đảm bảo ANTT và phòng, chống buôn bán phụ nữ”; “Camera với ANTT”; “Nhà trường an toàn về ANTT”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Tổ an ninh công nhân”; “Chi hội cựu chiến binh xây dựng đoạn đường tự quản về ANTT”; “Dòng họ tự quản về ANTT”... Từ hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã giúp lực lượng công an thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Từ đầu năm 2025 đến nay, 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, kết quả giải quyết bảo đảm đúng pháp luật và yêu cầu đề ra; lực lượng công an bắt giữ trên 100 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm tra, xử lý gần 900 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” và mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương