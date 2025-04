Như Thanh tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Sáng 2/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh tổ chức hội nghị lần thứ 32 để sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II- 2025.

Quý I-2025, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện. Tổng diện tích thu hoạch cây trồng vụ Đông 2024-2025 được trên 1.266 ha, đạt 115% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 20 ha. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì và hoạt động ổn định. Công tác xúc tiến khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong quý đã thành lập mới 9 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 25,61 tỷ đồng.

Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công, đảm bảo chất lượng, thời gian theo hợp đồng, nhất là các dự án trọng điểm, những dự án lớn như: Dự án đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung; đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê; dự án Trung tâm văn hóa - thể thao huyện... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 89 dự án, với tổng mức đầu tư 1.354 tỷ đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng thu hồi đất 10 dự án với tổng diện tích 22,94ha...

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Qúy II-2025, huyện Như Thanh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân 2025; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, trọng tâm là các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư công; làm tốt công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công các công trình, nhất là các dự án lớn, dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp...

