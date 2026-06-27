Nhân viên ngành Điện xuyên đêm giữ dòng điện giữa mùa nắng nóng

Trong những ngày cuối tháng 6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp và các khu công nghiệp tăng cao khiến phụ tải hệ thống điện liên tục duy trì ở mức lớn. Đây cũng là thời điểm các đường dây và trạm biến áp 110 kV mang tải cao, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các điểm phát nhiệt tại các mối nối, tiếp điểm thiết bị nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa vắt vẻo trên những trụ điện cao chót vót, túc trực ngày đêm trên những đường dây truyền tải bảo đảm cho dòng điện được thông suốt, ổn định.

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống Nhân dân, Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa đã chủ động tăng cường kiểm tra tình trạng mang tải của các đường dây và trạm biến áp 110 kV; sử dụng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng để rà soát các mối nối, điểm tiếp xúc của thiết bị. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện một số điểm phát nhiệt trên đường dây và thiết bị cần được xử lý khẩn cấp nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố trong thời điểm cao điểm nắng nóng.

Tranh thủ thời điểm phụ tải xuống thấp, ngay trong đêm 26/7, nhân viên Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Thanh Hóa khẩn trương xử lý các điểm phát nhiệt trên lưới điện 110 kV.

Đêm 26, rạng sáng 27/6, tranh thủ thời điểm phụ tải xuống thấp và được điều độ Miền Bắc cho phép cắt điện, Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa đã huy động lực lượng triển khai xử lý các điểm phát nhiệt trên lưới điện 110 kV. Dưới ánh đèn pha giữa màn đêm, ở độ cao từ 40 đến 50 mét trên các cột đường dây 110 kV hay tại các ngăn lộ trong trạm biến áp, những người công nhân quản lý vận hành vẫn miệt mài làm việc với sự tập trung cao độ. Mặc dù vừa trải qua một ngày làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo bảo hộ, nhưng không ai quản ngại khó khăn, vất vả. Với tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp, từng mối nối, từng điểm phát nhiệt được kiểm tra, xử lý cẩn thận, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.

Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, hay sự vận hành của mỗi nhà máy là sự cống hiến thầm lặng của những người thợ điện.

Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, hay sự vận hành của mỗi nhà máy, dây chuyền sản xuất là sự cống hiến thầm lặng của những người thợ điện. Khi nhiều người đã yên giấc ngủ cũng là lúc những người công nhân ngành điện âm thầm làm việc trên lưới điện, vượt qua những khó khăn về điều kiện thời tiết và môi trường lao động để giữ cho dòng điện luôn vận hành an toàn, thông suốt. Chính tinh thần tận tụy, trách nhiệm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ của họ đã góp phần quan trọng bảo đảm hệ thống điện vận hành tin cậy, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện, rất cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Các hộ gia đình cần sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị khi không cần thiết, cài đặt điều hòa ở mức từ 26-27°C, ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà máy trong khu, cụm công nghiệp, việc chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, dịch chuyển một phần phụ tải sang các khung giờ thấp điểm sẽ góp phần san bằng biểu đồ phụ tải, giảm áp lực cho đường dây, máy biến áp và thiết bị điện, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế trong sử dụng điện.

Với phương châm “Phát hiện sớm - Xử lý kịp thời - Không để xảy ra sự cố”, tập thể cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chuyên nghiệp, chủ động kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, giữ vững dòng điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mang đến cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Hùng Mạnh