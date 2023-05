Những người gương mẫu đi đầu

Không chỉ gương mẫu đi đầu, mà đội ngũ người có uy tín (NCUT) còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... góp phần xây dựng bản làng ấm no.

Người có uy tín trên địa bàn xã Pù Nhi (Mường Lát) tham gia bảo vệ cột mốc cùng lực lượng bộ đội biên phòng.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, hiện toàn tỉnh có 1.330 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường 652 người, dân tộc Thái 495 người, dân tộc Kinh 92 người, dân tộc Mông 44 người, dân tộc Thổ 31 người, dân tộc Dao 13 người, dân tộc Khơ Mú 2 người và dân tộc Hoa 1 người. Đó là những người không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên và phát triển. Những tấm gương điển hình như ông Lê Văn Cốc ở khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh), ông được Nhân dân bầu là Trưởng Ban công tác mặt trận, NCUT từ năm 2012 đến nay là một minh chứng rõ nét về vai trò gắn kết cộng đồng dân cư. Khắc ghi lời Bác: “Tuyên truyền phải dễ hiểu. Nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền”, nhiều năm qua, ông Cốc đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến Nhân dân; vận động bà con xóa bỏ hủ tục, gìn giữ văn hóa truyền thống... góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ông đã tích cực kêu gọi, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hóa khu phố, xây dựng hơn 1km đường bê tông, phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu phố “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”...

Hay như ông Triệu Phúc Hiến, NCUT, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố Ngọc Sơn, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy), được ví như sợi dây kết nối “ý Đảng với lòng dân”. Ông không chỉ giúp bà con Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao như mở lớp dạy chữ Nôm Dao và học hát giao duyên; duy trì, bảo tồn trang phục, lễ hội, lễ cấp sắc, lễ tết nhảy, lễ tạ mạ, lễ thượng thiền, tết thanh minh; từ bỏ những hủ tục gây tốn kém, mất thời gian cho người dân. Với vai trò và uy tín của mình, trong xây dựng nông thôn mới ông đã vận động Nhân dân đóng góp đổ bê tông hóa đường nội thôn, đường ra khu nghĩa trang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, nâng cấp chỉnh trang nhà văn hóa thôn... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã đi đầu trong việc trồng, chăm sóc hơn 50 ha keo kết hợp nuôi ong, chăn nuôi lợn, dê, gà, cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn.

Với 213,5km đường biên tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định tuyến biên giới là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, trong đó nhiều NCUT tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên, mốc giới. Không quản ngày đêm, những NCUT đã băng rừng, vượt đèo, lội suối để trông coi, bảo vệ các cột mốc; tích cực tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo vệ cột mốc, bảo vệ an ninh trật tự vùng biên. Sự góp sức của NCUT đã góp phần không nhỏ trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Nhiều người đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các ngành chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu...

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chính sách cho NCUT theo Quyết định số 18 ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ, NCUT đã phát huy sự sáng tạo của cá nhân để cụ thể hóa nhiệm vụ một cách sinh động vào thực tiễn, làm nổi bật vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc...

