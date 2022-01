Làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả

Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Lang Chánh. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ vượt khó trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Lê Thị Thuật, 38 tuổi, dân tộc Mường ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương là một trong những tấm gương điển hình như thế.

Chị Lê Thị Thuật thu hoạch cam canh.

Qua câu chuyện, chị Thuật cho biết: Khi mới lập gia đình, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, do chưa có kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Hầu như toàn bộ diện tích đất đồi của gia đình chủ yếu trồng cây mía và cây lâm nghiệp nên thu nhập chẳng đáng là bao. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do hội LHPN, hội nông dân xã tổ chức, năm 2014, hai vợ chồng chị quyết định chuyển đổi 2 ha diện tích trồng mía và cây lâm nghiệp sang trồng cây ăn quả. Bước đầu, chị quy hoạch trồng 350 gốc bưởi da xanh, trên 400 cây cam canh. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên diện tích cây ăn quả của gia đình phát triển tốt. Đến nay, diện tích cây ăn quả của gia đình chị mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng cây ăn quả, đầu năm 2021, gia đình chị tiếp tục đầu tư trồng thêm 500 cây ổi lê Đài Loan và hàng chục cây cau lùn.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Lê Thị Thuật còn là phó chi hội phụ nữ thôn Cốc Mốc tiêu biểu. Nhận thấy trong chi hội có nhiều gia đình hội viên phụ nữ điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, với kinh nghiệm của bản thân, chị đã chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn chị em xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Với sự hướng dẫn tận tình của chị Thuật, nhiều hộ gia đình hội viên trong thôn đã cải thiện được kinh tế gia đình. Ngoài ra, chị và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động các thành viên trong gia đình và mọi người thân nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Các con chị đều chăm ngoan, học giỏi, cuộc sống gia đình tuy bình dị nhưng đầm ấm và hạnh phúc.

Với những thành tích đã đạt được, chị Lê Thị Thuật xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo về tinh thần cần cù, sáng tạo, năng động, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Bài và ảnh: Khánh Linh