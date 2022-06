Chiến sĩ công an TP Thanh Hóa tiêu biểu

Triệt phá thành công Chuyên án T421 về hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế trên địa bàn TP Thanh Hóa; đồng thời luôn tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch, tập trung đấu tranh quyết liệt tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại... là những thành tích nổi bật của Đại úy Lê Quang Trung, cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Thanh Hóa. Qua đó, đã góp phần phát hiện và triệt xóa các ổ nhóm, đối tượng thành lập các “công ty ma” để mua bán hóa đơn nhằm thu lời bất chính, làm thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đại úy Lê Quang Trung (thứ 2 từ trái sang) được Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Đại úy Lê Quang Trung, sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân. Sau khi ra trường, được phân công về Công an TP Thanh Hóa công tác, anh đã cùng đồng nghiệp tham gia điều tra, triệt phá nhiều chuyên án, đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Quang Trung cho biết: Với nhiệm vụ là cán bộ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Trung luôn nỗ lực làm tốt công tác phân tích, đánh giá tình hình điều tra và hoạt động của tội phạm, để đề xuất biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đáng chú ý, trong năm 2021, Trung đã tham mưu và trực tiếp đảm nhận vai trò trinh sát góp phần triệt phá thành công Chuyên án T421 về hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế trên địa bàn TP Thanh Hóa. Chuyên án đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao.

Để giúp chúng tôi hiểu thêm về Chuyên án T421 gắn với hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế trên địa bàn TP Thanh Hóa, Đại úy Lê Quang Trung chia sẻ: Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và một số huyện lân cận, lực lượng trinh sát công an thành phố đã phát hiện có nhiều công ty được thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, như Công ty TNHH Anh Khánh TH, địa chỉ phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Từ tháng 10-2020 đến tháng 1-2021, công ty đã bán ra thị trường hơn 13 tỷ tiền hóa đơn, nhưng qua xác minh, thì tại địa chỉ trên không có trụ sở của Công ty TNHH Anh Khánh TH, mà chỉ là 1 ngôi nhà dân, chủ nhà là vợ chồng anh Hoàng Văn Kiên, sinh năm 1982, hiện làm cán bộ Chi cục Thuế TP Thanh Hóa, vợ là Hoàng Thị Von, sinh năm 1990, không có công ăn việc làm ổn định. Xác minh thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thì phát hiện Công ty TNHH Anh Khánh TH là do Hoàng Thị Von làm giám đốc, kế toán là Hoàng Thị Hạnh sinh năm 1967, ở lô C12 MBQH 3026, phường An Hưng, TP Thanh Hóa. Sau thời gian đấu tranh chuyên án, từ phát hiện ban đầu là Công ty TNHH Anh Khánh TH, ban chuyên án đã xác định được các công ty “ma” do Hoàng Thị Hạnh và đồng bọn thành lập điều hành hoạt động bán hóa đơn, thu lời bất chính với số lượng lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định được thêm 14 công ty “ma” khác. Ngày 27-5-2021, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã quyết định phá Chuyên án T421. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, khởi tố 20 bị can, thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 15 máy vi tính; 20 máy điện thoại; 22 con dấu của các công ty “ma”, thu 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Thống kê ban đầu của 15 công ty “ma” đã phát hành hơn 15.000 số hóa đơn cho khoảng gần 1.000 doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh khác như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Đây là vụ án mua bán hóa đơn trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay, gồm nhiều đối tượng tham gia, có tính chất chuyên nghiệp, quy mô trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, việc phá thành công Chuyên án T421 tạo được tiếng vang rất lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Thanh Hóa nói riêng; đồng thời làm tan rã các đường dây ổ nhóm tội phạm khác, góp phần làm ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội; được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân phấn khởi, tiếp tục tin tưởng vào lực lượng công an.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, Đại úy Lê Quang Trung còn là một cán bộ đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động gắn với công tác tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; các ngày hội hiến máu thanh niên hằng năm... Bản thân đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, vai trò nòng cốt của cán bộ điều tra, chủ động tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích đạt được, Đại úy Lê Quang Trung đã nhiều lần vinh dự được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen, như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; các danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2021, Đại úy Lê Quang Trung đã được Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định khen thưởng gương mặt thanh niên Công an Thanh Hóa tiêu biểu; được đề xuất xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Phương Lệ