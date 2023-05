(Baothanhhoa.vn) - Tối 4-5, trong quá trình di chuyển đến trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để nhận nhiệm vụ tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, Đại úy Đồng Xuân Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã nhặt được một chiếc ví rơi trên đường, bên trong có gần 4 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ cá nhân như: thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe mang tên Hàn Văn Đạo…

{title} Chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả người đánh mất Tối 4-5, trong quá trình di chuyển đến trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để nhận nhiệm vụ tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, Đại úy Đồng Xuân Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã nhặt được một chiếc ví rơi trên đường, bên trong có gần 4 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ cá nhân như: thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe mang tên Hàn Văn Đạo… Đại úy Đồng Xuân Phú trả lại tài sản nhặt được cho ông Hàn Văn Đạo. Sau khi nhặt được chiếc ví trên, Đại úy Đồng Xuân Phú đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị và phối hợp với Công an phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa liên hệ với Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nơi thường trú của người đã đánh rơi chiếc ví) để liên lạc với người đánh rơi chiếc ví là ông Hàn Văn Đạo. Sau khi liên hệ được với ông Đạo, ngay trong tối 4-5, Đại úy Đồng Xuân Phú đã trực tiếp trao trả lại toàn bộ số tài sản trong chiếc ví cho ông Hàn Văn Đạo. Nhận lại được tài sản bị mất, ông Hàn Văn Đạo cảm động chia sẻ: “Tối 4-5, tôi có đến gia đình nhà người cháu ở thành phố Thanh Hóa chơi. Do bất cẩn nên đã làm rơi chiếc ví trên. Tôi cùng người nhà có đi tìm nhưng không thấy. Đến khoảng hơn 21h, tôi có nhận được điện thoại của đồng chí Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động thông báo là có nhặt được chiếc ví của tôi và mời đến Công an phường Phú Sơn để xác minh và trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ cá nhân cho tôi”. Việc làm trên của Đại úy Đồng Xuân Phú đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân. Văn Thiện

