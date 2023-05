Bác sĩ Trịnh Đình Hoàng đam mê nghiên cứu khoa học vì bệnh nhân

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Trịnh Đình Hoàng, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa được đồng nghiệp đánh giá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Anh còn được biết đến là người luôn đam mê sáng tạo, nghiên cứu giải pháp khoa học kỹ thuật mới trong điều trị, góp phần cứu chữa người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Trịnh Đình Hoàng, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch thăm khám cho bệnh nhân.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Trịnh Đình Hoàng về công tác tại Khoa Nội tim mạch, BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Với những kiến thức học tại trường, bác sĩ Hoàng đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc; thường xuyên tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Vì vậy, bác sĩ Trịnh Đình Hoàng được bệnh nhân, đồng nghiệp, lãnh đạo tin tưởng, yêu quý. Cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ Hoàng luôn trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh, đồng nghiệp, thực hiện tốt 12 điều y đức, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”.

Trong những năm công tác tại Khoa Nội tim mạch, bác sĩ Trịnh Đình Hoàng đã trực tiếp thực hiện rất nhiều ca can thiệp tim mạch, đặc biệt là trong lĩnh vực can thiệp điện sinh lý tim và triệt đốt các rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng có tần số radio. Hơn ai hết, anh luôn trăn trở với những nỗi đau, nỗi lo của người bệnh và gia đình bệnh nhân, vì vậy, anh quyết tâm cùng các y, bác sĩ trong khoa tìm tòi, nghiên cứu khoa học và áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Hoàng đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân như: “Thăm dò điện sinh lý và triệt đốt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất do vòng vào lại nút nhĩ thất”, “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng có tần số radio tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa”, “Khảo sát những biến chứng của thủ thuật thăm dò và can thiệp điện sinh lý tim tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa”...

Trong nhiều đề tài, sáng kiến của bác sĩ Hoàng phải kể đến đề tài khoa học “Nghiên cứu thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất do vòng vào lại nút nhĩ thất tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2021”. Phương pháp này được các trung tâm tim mạch lớn ưu tiên lựa chọn trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn nhịp tim giúp ngăn ngừa tử vong, giảm nhẹ triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và trong nhiều trường hợp, còn cải thiện được chức năng tim bị suy giảm do rối loạn nhịp nhanh gây ra, là điều trị mang tính triệt để với tỷ lệ thành công cao.

Hiện nay, rối loạn nhịp tim là một vấn đề khá thường gặp, rất phức tạp và có thể gây tử vong cho người bệnh trong cấp cứu nội khoa nói chung và bệnh học tim mạch nói riêng. Cho đến nay, y học đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và đặc biệt là trong điều trị các rối loạn nhịp tim. Trước kia các loại thuốc chống rối loạn nhịp tim là một cứu cánh cho các bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, thế nhưng việc điều trị bằng thuốc là một phương pháp điều trị không triệt để, có tác dụng giảm bớt tần suất xuất hiện các rối loạn nhịp tim. Điều đáng lo ngại là tác dụng phụ do thuốc gây ra cũng không phải là hiếm gặp, có thể kể đến như nhịp chậm, xoắn đỉnh hay gây nên một rối loạn nhịp tim khác... Chính vì vậy việc ứng dụng thành công kỹ thuật thăm dò điện sinh lý tim trong chẩn đoán đặc biệt sử dụng năng lượng sóng có tần số radio triệt đốt các rối loạn nhịp tim qua đường ống thông giúp người bệnh loại bỏ hoàn toàn các rối loạn nhịp tim với tỷ lệ thành công cao, tỷ lệ biến chứng thấp.

Bác sĩ Hoàng cho biết: Các rối loạn nhịp tim phức tạp việc chẩn đoán bằng phương pháp thông thường còn nhiều hạn chế, kỹ thuật thăm dò điện tim sinh lý giúp bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác nguồn gốc cơ chế phát sinh ra các rối loạn nhịp tim, căn cứ vào đó đưa ra các phác đồ điều trị tối ưu tùy vào từng đối tượng người bệnh. Kỹ thuật can thiệp điện sinh lý tim là kỹ thuật hiện đại tiên tiến trong nước và trên thế giới đã và đang được áp dụng hiệu quả tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ năm 2018. Đến nay kỹ thuật này đã trở thành thường quy, trong việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh bị rối loạn nhịp tim. Hàng năm BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kỹ thuật này cho hàng trăm bệnh nhân, giảm một phần tình trạng quá tải bệnh nhân ở tuyến trên, đồng thời tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh trong tỉnh.

Với những nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền, thạc sĩ, bác sĩ CKII Trịnh Đình Hoàng đã đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Bác sĩ Hoàng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020-2021”, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen đã có sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Bài và ảnh: Thanh Huê