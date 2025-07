Người dân ven biển chủ động ứng phó với bão số 3

Trong đêm 21/7 và sáng 22/7, để ứng phó với con bão số 3 người dân ở các khu vực biển Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị các biện pháp, hình thức để chống bão.

Ghi nhận tại khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến mưa lớn do con bão số 3, tại các tuyến đường vắng không bóng người.

Các địa phương ven biển trời đang mưa rất to, bắt đầu có gió mạnh, hầu hết các cơ sở nhà hàng, khách sạn, nơi lưu trú đã đóng cửa để phòng chống bão.

Người dân chủ động chằng chống, phủ bạt các vật dụng từ sớm.

Các hộ dân đã cất gọn các vật dụng các khu lán trại trước bờ biển để tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão.

Nhiều tuyến đường tại khu du lịch biển Hải Tiến đã ngập cục bộ, các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực này.

Trước khi bão Wipha đổ bộ, người dân các địa phương ven biển đã dùng nhiều cách gia cố nhà cửa, rút từ kinh nghiệm của các trận bão trước.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, chủ động triển khai ngay phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nhất là ở cửa sông, ven biển, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các nhà yếu không đảm bảo an toàn.

Dự báo trong 3 ngày từ 21/7-23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 9h sáng nay, bão số 3 đã vào đất liền, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h. Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Hoàng Đông - Phương Đỗ