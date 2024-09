Ngời sáng phẩm chất người lính quân hàm xanh trong phong trào Thi đua quyết thắng

Giai đoạn 2019-2024, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa được triển khai toàn diện, sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Đây là nguồn động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá ra vào, hoạt động trên vùng biển đơn vị quản lý.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển phía Nam thị xã Nghi Sơn với chiều dài chính diện 21km đường biển, phụ trách 6 phường nằm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và khu vực cảng, vùng nước cảng nội địa Thanh Hóa dài khoảng 22,5km. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là người yêu nước nhất”, đảng ủy đơn vị đã có nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2024. Theo đó, hằng năm, đảng ủy tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Để phong trào TĐQT có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bám sát tình hình thực tế; quan tâm tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó phong trào thi đua đã thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, đoàn thể, cá nhân ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT tại Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn luôn được tổ chức và duy trì có nền nếp, các phong trào thi đua được phát động kịp thời, đúng nội dung theo chỉ đạo và tình hình thực tiễn của đơn vị. Các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào thi đua “BĐBP xây dựng nông thôn mới”; “BĐBP chung tay vì người nghèo”; chương trình “Nâng bước em tới trường”; chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân biển”... được duy trì nền nếp, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới biển Nghi Sơn. Đơn vị đã có nhiều nội dung thi đua đạt thành tích cao với nhiều chuyển biến tích cực như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại...

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã bắt giữ, khởi tố hình sự 25 vụ/26 đối tượng, tang vật thu được 29,75 gam heroin, 33,949kg thuốc nổ, 603 kíp nổ, 2,67m dây cháy chậm, thu 1 xe ô tô; bắt giữ, xử lý 2 vụ/4 phương tiện về hành vi buôn bán xăng dầu trái phép, tang vật thu khoảng 126.589 lít xăng, 16.479 lít dầu diezen...

Đặc biệt, năm 2023, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn, phối hợp với các lực lượng chức năng và xã Hải Hà triển khai phương án tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo để nhà thầu thực hiện thi công dự án bến số 3, Cảng container Long Sơn đúng tiến độ. Đồng thời, đơn vị tập trung tuyên truyền nhằm ngăn ngừa hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp thường gặp; các quy định chi tiết trước khi đi biển, trong quá trình khai thác thủy sản và sau khi kết thúc chuyến biển; Điều 43 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam; Điều 25 của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định đánh dấu tàu cá; Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân ký cam kết không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép. Đơn vị duy trì và thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động của 143 tổ/1.389 thành viên tổ an ninh trật tự và 55 tổ/161 thành viên tổ an toàn làm chủ tham gia khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo trên biển; kiện toàn 4 bến bãi tự quản/18 thành viên. Tại các trạm biên phòng cửa khẩu cảng, BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để giám sát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng an toàn và thuận tiện nhất.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 1 Cờ thi đua, 1 danh hiệu Đơn vị quyết thắng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 170 cá nhân; UBND thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen cho 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn, cho biết: "Để phong trào TĐQT đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua và triển khai sát với yêu cầu, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu cần đột phá, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tình hình tư tưởng, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, quá trình triển khai thực hiện phong trào TĐQT, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, vì thế, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT luôn được duy trì thường xuyên, có nền nếp, đạt hiệu quả cao”.

