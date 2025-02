Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Mường Chanh

Chiều 28/2, xã Mường Chanh và Quang Chiểu (Mường Lát) phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức Ngày hội “Biên phòng toàn dân” năm 2025 và tổng kết Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Huyện Mường Lát trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, bằng nhiều hình thức phong phú, phương pháp đa dạng, cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Mường Chanh, xã Quang Chiểu cùng với Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xã Mường Chanh tặng Giấy khen cho ập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

Xã Quang Chiểu tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

Trong 10 năm qua, xã Quang Chiểu và Mường Chanh đã thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 22 Tổ an ninh trật tự thôn bản và 20 hộ gia đình tình nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Ngô Quang Hoà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu phát biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, huyện Mường Lát và xã Quang Chiểu, xã Mường Chanh đã trao tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Đồn Biên phòng Quang Chiểu cũng trao 20 suất quà cho người bảo vệ cột mốc của 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh.

Trước đó, tại xã Mường Chanh đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025) như giao lưu thi đấu bóng chuyền, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân.

Quang Huy (CTV)