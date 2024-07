Nga Sơn: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

Ngày 18/7, HĐND huyện Nga Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 22, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nga Sơn tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu của năm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH).

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 8.369 ha, đạt 100,7% KH. Tổng diện tích cây trồng vụ Xuân 6.699ha, đạt 100,3% KH, trong đó: diện tích lúa chiêm xuân 3.732 ha, đạt 100,4% KH, năng suất lúa ước đạt 66 tạ/ha; diện tích cói 746 ha, năng suất ước đạt 76,5 tạ/ha; sản lượng đạt 5.706 tấn, bằng 99,3% so với cùng kỳ, đạt 71,3% KH năm. Diện tích nhà kính, nhà lưới tiếp tục được mở rộng, toàn huyện xây dựng thêm 1,5 ha, nâng tổng diện tích nhà lưới toàn huyện lên 36,5 ha; tích tụ, tập trung đất đai được 76 ha, đạt 60,3% KH năm.

Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 8.243 tấn, tăng 5,2% so với CK, trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt 6.807 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đạt 6.189,6 tấn, tăng 0,3% so CK. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện thành lập mới 30 doanh nghiệp, đạt 50% KH huyện giao và đạt 60% KH tỉnh giao. Tổng thu nội địa 173,2 tỷ đồng, đạt 97,6% dự toán tỉnh giao, đạt 88,6% dự toán huyện giao và bằng 304,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách huyện đạt 71 tỷ đồng, đạt 153,5% dự toán tỉnh giao, đạt 149% huyện giao và bằng 110,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách xã ước thực hiện 158,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,5% dự toán tỉnh giao, 105% dự toán huyện giao và bằng 117,6% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác bồi thường GPMB đạt kết quả tích cực, hoàn thành vượt tiến độ thời gian, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị chủ đầu tư trước ngày 20/5 so với yêu cầu trước 30/5 của UBND tỉnh. Công tác GPMB 6 tháng đầu năm ước đạt 97% KH năm UBND tỉnh giao, thuộc nhóm các huyện dẫn đầu về tỷ lệ hoàn thành công tác GPMB của tỉnh.

6 tháng đầu năm huyện đã có xã Nga An hoàn thành tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn huyện đạt 11,47 tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 13 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, huyện Nga Sơn tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các KH, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các giải pháp đã đề ra từ đầu năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị.

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư khởi công đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp (CN) Tư Sy, Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam tại xã Nga Trường, Nhà máy may xã Nga An. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh về cảnh quan, ẩm thực, giá trị văn hóa của huyện.

Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, môi trường... tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: đường từ Khu CN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; dự án Cụm CN Tam Linh; dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524... chỉ đạo rà soát tổng thể các mặt bằng đã và đang thực hiện, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo nghị quyết HĐND các cấp đã ban hành, trong đó tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe 6 báo cáo, 10 tờ trình. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; nghe Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện, cử tri quan tâm và thông qua các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện.

Nguyễn Thúy (CTV)