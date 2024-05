Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát các vấn đề dư luận đang quan tâm.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tại Công an huyện Hậu Lộc.

Bám sát kế hoạch của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được hiệu quả trong giám sát, ban đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với các đơn vị liên quan như Công an tỉnh và Công an huyện Hậu Lộc. Thông qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, trong những năm qua các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phạm tội và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng vi phạm pháp luật và hoạt động phạm tội xảy ra trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp; vẫn còn tình trạng các cơ sở chưa có đủ giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định. Hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh còn có vi phạm, để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, công tác quản lý ở một số đơn vị, địa bàn vẫn đi sau tội phạm; việc triển khai thực hiện các phương án, nhiệm vụ công tác quản lý còn thụ động, chưa kịp thời... Trên cơ sở đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành và các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực này để người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện hiểu rõ và chấp hành các quy định của pháp luật; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trước mỗi cuộc giám sát, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đều chủ động tìm hiểu trước về tình hình triển khai chính sách, pháp luật ở đơn vị, ngành chịu giám sát, để chọn ra nhiều địa điểm khảo sát thực địa. Qua mỗi cuộc giám sát, trưởng đoàn thống nhất đánh giá tóm tắt kết quả giám sát tại đơn vị, nêu lên những mặt làm được và chưa được, đề nghị các đơn vị tiếp thu giải trình, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của ban.

Kết thúc đợt giám sát, ban có báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan giải quyết các vấn đề còn bất cập, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực được giám sát, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của cử tri và Nhân dân địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các ban HĐND trong việc xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch giám sát, tránh chồng chéo về thời gian và các đối tượng chịu giám sát. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các kiến nghị của ban sau giám sát.

Bài và ảnh: Lê Quốc