Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Thanh niên huyện Bá Thước hiện nay

Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Bá Thước đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Huyện đoàn Bá Thước phối hợp trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cổ Lũng. (Ảnh: Ngọc Tiến)

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn huyện luôn đoàn kết, nỗ lực, triển khai đẩy mạnh công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên. Một số mặt công tác của Đoàn có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đầu tư đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN được tăng cường; hoạt động đồng hành hỗ trợ trong học tập, phát triển kinh tế được quan tâm; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo cơ bản được đổi mới, từng bước phát huy hiệu quả...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bá Thước có 21 Đoàn xã, thị trấn, 6 Đoàn trực thuộc và 4 Đoàn trường THPT. Tổng số đoàn viên quản lý theo danh sách là 4.327, trong đó Đoàn viên sinh hoạt thường xuyên là 3.115, chiếm 72%.

Nhằm xây dựng lớp thanh niên Bá Thước có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, kỹ năng và xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn huyện Bá Thước cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

Giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị: Đổi mới hình thức học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, ĐVTN. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt. Thường xuyên cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; các công cụ để đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động của các thế lực thù địch, nhất là trên Internet.

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa: Sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chuẩn hóa hình mẫu gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Bá Thước trong thời kỳ mới”. Duy trì, phát triển các mô hình đoàn viên, thanh niên tham gia kế thừa, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng lối sống văn hóa, văn minh. Hằng năm, mỗi cơ sở đoàn vận động đoàn viên, thanh niên triển khai ít nhất 1 mô hình “Cưới văn minh, tiết kiệm”.

Giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc: Tổ chức đa đạng các hình thức thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam các cấp. Tổ chức các chương trình về nguồn, hành trình đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hằng năm. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước, nhất là đền thờ Hà Công Thái, di tích mái đá Điều, đền Cổ Lũng, hang cá xã Văn Nho...

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng

Phong trào Thanh niên tình nguyện: Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đa dạng hóa nội dung các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng; hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đa dạng các hình thức tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, nhất là trong các đợt tình nguyện cao điểm.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: Tuyên truyền, phát động ĐVTN tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo nhằm tìm kiếm các giải pháp có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội. Phát triển các câu lạc bộ, cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức các hoạt độngthực hành công nghệ số; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn mạng cho thanh thiếu niên. Tích cực và kiên trì tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên theo từng khối đối tượng.

Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Tham gia thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; phát huy thanh niên lực lượng vũ trang hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ba là, thực hiện hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên

Đồng hành với thanh niên trong học tập: Các hoạt động xây dựng tinh thần hiếu học, tự học trong thanh niên: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung tri thức mới; Xây dựng và phát huy văn hóa đọc trong ĐVTN; Các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên trong trường học: tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và triển khai các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của đoàn viên là học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ tham gia xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Vận động nguồn lực dành cho các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, khuyến học, khuyến tài, trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Trong đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế: Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết thanh niên phát triển kinh tế như: tổ hợp tác, hợp tác xã; câu lạc bộ; mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”... Chủ động phối hợp, tham gia triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”, kết nối đầu ra sản phẩm. Định kỳ tổ chức giới thiệu, trưng bày sản phẩm lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên; tuyên dương, khen thưởng thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ thanh niên tiếp cận và phát huy hiệu quả các nguồn vốn thanh niên khởi nghiệp; giải quyết việc làm... để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đăng ký đảm nhận chỉ tiêu mở rộng diện tích trồng mới cây gai xanh trong ĐVTN.

Trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Vận động, hỗ trợ ĐVTN tham gia các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” do Đoàn cấp trên tổ chức. Định kỳ tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách giữa thanh niên khởi nghiệp và các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm: Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (website, phần mềm, mạng xã hội) trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tập trung vào đối tượng học sinh phổ thông. Nâng cao chất lượng các ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; tư vấn việc làm; thông tin thị trường lao động; các hoạt hỗ trợ, đào tạo nghề, kỹ năng bổ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh niên... để nâng cao khả năng tìm kiếm và tự tạo việc làm cho ĐVTN.

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kĩ năng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục tạo môi trường rèn luyện các kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm thực hành; các hoạt động hội thi, hội diễn; các chương trình giáo dục trải nghiệm, ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục gắn với giáo dục kỹ năng sống.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp cho từng đối tượng thanh niên, phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra các hình thức vui chơi giải trí mới lành mạnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của đất nước, địa phương. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế hỗ trợ thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ và bồi dưỡng kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cho các gia đình trẻ; tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, đặc biệt chú trọng vấn đề hôn nhân cận huyết thống.

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ, ĐVTN. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên.

Bốn là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các liên đội tiếp tục đổi mới hình thức, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”... Phấn đấu chỉ đạo các Liên đội tổ chức Đại hội hoặc Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ vào cuối năm học; cấp huyện 5 năm 2 lần. Đẩy mạnh hiệu quả quản lý Đội viên dịp hè, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi. Tiếp tục triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực xã hội cùng đồng hành chăm sóc giáo dục thiếu nhi; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng trong việc phối hợp chọn cử tổng phụ trách Đội có năng lực và tâm huyết; thường xuyên quan tâm định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng tổ chức Đội và đội viên, qua đó bồi dưỡng phát triển đội viên lớn lên Đoàn. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em; tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi những kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân và bạn bè của mình, nhất là trên không gian mạng.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị

Công tác cán bộ Đoàn: Tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ.

Công tác đoàn viên: Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Thực hiện tốt chủ trương “1 + 1”.Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, “Ngày đoàn viên”. Cập nhật và phát huy ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Quản lý đoàn viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên hằng năm. Nghiêm túc triển khai công văn số 520-CV/TU ngày 12/01/2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường chỉ đạo ĐVTN khối trường học về tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư”.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn: Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư. Vận động thành lập tổ chức Đoàn ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; Nhân rộng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”; Ban Chấp hành Đoàn “4 chủ động”, cán bộ Đoàn “5 biết”,... tham mưu chỉ đạo, sắp xếp mô hình liên chi đoàn, chi đoàn ghép ở những đơn vị đặc thù.

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhằm sẵn sàng giới thiệu, đề cử cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Chủ động và kiên trì tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội./.

Lò Tuấn Nam (CTV)