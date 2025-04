“Cánh tay nối dài” của công an cấp xã

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Điều 3 của Luật này quy định: “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cùng thành viên tổ bảo vệ ANTT tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hộ dân kinh doanh trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có 4.351 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, tổ dân phố, với 13.053 thành viên. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, mà còn là những “cánh tay nối dài” của công an cấp xã trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) có 6 tổ bảo vệ ANTT ở 6 thôn, với 18 thành viên. Thời gian qua, các tổ bảo vệ ANTT đã hỗ trợ đắc lực Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Cùng với việc hỗ trợ Công an xã xác minh, điều tra, làm rõ một số vụ việc liên quan đến ANTT, thành viên các tổ bảo vệ ANTT còn tham gia tuần tra Nhân dân, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT phát sinh trên địa bàn. Đồng thời cùng tham gia quản lý, giáo dục 20 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và đối tượng đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia hòa giải thành 5 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân. Bên cạnh đó, thành viên các tổ bảo vệ ANTT còn tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến người dân; hướng dẫn người dân trong các đợt cao điểm cấp căn cước, định danh điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu Lê Ngọc Hạnh, đánh giá: "Với lợi thế sinh sống, lao động tại địa phương, thành viên các tổ bảo vệ ANTT là những người gần gũi với Nhân dân, thông thuộc địa bàn, hiểu rõ thói quen, nếp sống, phong tục, tập quán của người dân địa phương. Đây là những thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin, hỗ trợ Công an xã giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ở khu dân cư, không để xảy ra điểm “nóng”, phức tạp về ANTT trên địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương".

Phường Hải Hòa có địa giới hành chính rộng, nơi tập trung phát triển du lịch, dịch vụ của thị xã Nghi Sơn, do đó tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến ANTT. Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, 14 tổ bảo vệ ANTT của phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ lực lượng công an nắm tình hình ANTT, quản lý hành chính về trật tự xã hội, tuần tra bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, chủ động nắm tình hình cơ sở, cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin hữu ích liên quan đến ANTT. Từ đó, giúp Công an phường kịp thời giải quyết, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tương tự, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại nhiều địa phương trong tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở. Thống kê của Công an tỉnh cho thấy, từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 3/2025, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho công an cấp xã 1.702 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. Đồng thời, phát hiện và tham gia giải quyết 1.302 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tham gia hỗ trợ hơn 32.000 buổi tuyên truyền pháp luật; hỗ trợ xây dựng và ra mắt 464 mô hình tự quản về ANTT; tham gia cùng lực lượng công an tiến hành 36.619 lượt tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 239 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật; xử lý 100 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy...

Những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần cùng công an cấp xã phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm ở các địa phương, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Việt Hương