Nâng cánh ước mơ cho trẻ em nghèo

“Được ăn, được học, được tới trường”, những tưởng là điều hiển nhiên đối với mỗi em nhỏ. Vậy nhưng đối với những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì lại là niềm mơ ước, là khát khao cháy bỏng...

Đoàn xã Hợp Thành ( Triệu Sơn) trao biển hỗ trợ kinh phí “Em nuôi của Đoàn” cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhiều tháng nay, em Bùi Thị Lâm, học sinh Trường THCS Xuân Thắng (Thọ Xuân) đều đặn nhận được sự hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Đoàn thanh niên thị trấn Sao Vàng phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ thể thao Victory thực hiện. Số tiền tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ thiết thực để Bùi Thị Lâm mua thêm đồ dùng học tập và có thêm một khoản tiền nho nhỏ để hỗ trợ mua thực phẩm cho gia đình. Quan trọng hơn, sự quan tâm, thăm hỏi của các anh, chị trong tổ chức đoàn và đơn vị phối hợp đã tiếp thêm năng lượng để em Lâm vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

Được biết, em Bùi Thị Lâm có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của thị trấn. Em sinh năm 2012, dân tộc Mường. Gia đình em có 7 người, em là con thứ hai trong gia đình. Bố em bị tai nạn khi lao động nên sức khỏe yếu không thể làm việc nặng, di chứng để lại là những cơn co giật khi trái gió trở trời. Mẹ em trở thành lao động trụ cột của gia đình nhưng nguồn thu nhập chủ yếu lại từ làm ruộng. Với nguồn thu nhập ít ỏi, gia đình em rất khó khăn để trang trải chi phí sinh hoạt cho 7 thành viên, trong đó có mẹ già gần 80 tuổi, chị gái mắc căn bệnh về thần kinh.

Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Sao Vàng Hà Thị Thanh Thủy cho biết: "Ngay khi mô hình “Em nuôi của Đoàn” được đoàn thanh niên thị trấn đề xuất thực hiện từ năm 2020, Đảng ủy, UBND thị trấn, lãnh đạo các đơn vị, đoàn cơ sở và chi đoàn kết nghĩa, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn đều đồng tình, hưởng ứng; được nhiều mạnh thường quân ủng hộ. Đến nay, đoàn thị trấn đã phối hợp thực hiện nhận nuôi, đỡ đầu được 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, riêng năm 2024 đã phối hợp nhận nuôi, đỡ đầu được 2 em học sinh".

Để tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình, Bí thư Đoàn thị trấn Sao Vàng Hà Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Đoàn Thanh niên thị trấn tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở để kịp thời hỗ trợ cho các em. Đồng thời quan tâm hơn nữa về mặt tinh thần để tổ chức đoàn thực sự là nơi các “em nuôi” tìm đến như một điểm tựa vững chãi”.

Cũng với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, tại huyện Hà Trung, Chi đoàn Công an huyện cũng đã nhận đỡ đầu gần 100 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện gắn với chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “ Con nuôi Công an xã”. Những người bố, người mẹ mang sắc phục công an Nhân dân đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, gần gũi, động viên và đồng hành để các cháu cùng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt.

Đoàn thanh niên thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ thể thao Victory trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mô hình “Em nuôi của Đoàn”.

Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi..., các tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình, đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em nhỏ. Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, từ đầu năm đến nay, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức trao quà, học bổng cho hàng nghìn lượt học sinh nghèo vượt khó, trong đó cấp tỉnh đã trao 1.650 suất, cấp huyện đã trao 3.050 suất, cấp cơ sở đã trao 12.400 suất quà (bao gồm tiền mặt và vật phẩm).

Đến nay, đã có 3.409 người là các đối tượng thanh niên yếu thế, trẻ em mồ côi, người già neo đơn được hỗ trợ, 710 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó được trao cho người nghèo, các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, nhấn mạnh: “Với sự sẻ chia, đồng hành của xã hội, sự chung tay, góp sức của các tổ chức đoàn, hội, đội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa đã tự tin, vững vàng và yên tâm hơn trên hành trình viết tiếp ước mơ đến trường...”.

Bài và ảnh: Lê Phượng