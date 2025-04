Năm 2025, phấn đấu có từ 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 4/4/2025 về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

Công an xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) kiểm tra tình hình ANTT trên địa chỉ bàn xã hội qua hệ thống camera giám sát.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, phục vụ thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; sự tham gia, vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu năm 2025 có từ 80% trở lên khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; có trên 80% phân loại phong trào đạt loại khá trở lên, tạo sự chuyển biến rõ nét, bền vững trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở cấp cơ sở, địa bàn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Xây dựng, kiện toàn, bảo đảm hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xây dựng, đổi mới quy trình công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT, chủ động nắm, nhận diện, đề xuất giải pháp thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng phù hợp với địa bàn cơ sở. Xây dựng, kiện toàn, bảo đảm hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; triển khai thực hiện công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường, củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác dân vận của lực lượng CAND.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động, sử dụng kinh phí bảo đảm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và động viên, cổ vũ, thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn phổ biến các quy định của pháp luật cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện từ cơ sở, phải được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, cơ chế chính sách, điều kiện bảo đảm để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tính toàn diện, đúng thực chất.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương; xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, qua đó đánh giá toàn diện, chính xác, thực chất; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kịp thời phát hiện, lựa chọn những mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Minh Hiền