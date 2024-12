Năm 2024, Quảng Xương có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Ngày 16/12, HĐND huyện Quảng Xương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 22 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 và phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

Toàn cảnh kỳ họp.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nêu rõ: Năm 2024, huyện Quảng Xương đã hoàn thành 14/15 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đối với Nghị quyết HĐND huyện giao, có 34/41 chỉ tiêu thành phần hoàn thành, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Thu thường xuyên ngân sách ước đạt 131,1 tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán tỉnh giao và tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Về nông nghiệp, tích tụ, tập trung được 255 ha, vượt 2% kế hoạch tỉnh giao; cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực, sản lượng lương thực, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đều tăng so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng từ 12,4% đến 13,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ, giá trị xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu lao động tăng từ 11% đến 27,7% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.271 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Thành lập mới doanh nghiệp đạt 111,1% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 151,2% kế hoạch huyện giao và đạt 92,2% kế hoạch tỉnh giao, tăng 17,5 % so với cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội được có nhiều tiến bộ nổi bật. Số hộ nghèo giảm 143 hộ, đạt 111,7% kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm cho 3.850 lao động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện xem xét các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các báo cáo về tài chính, ngân sách, đầu tư năm 2024; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Đồng thời, thảo luận, thông qua 14 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; 2 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án; 4 nghị quyết về điều chỉnh nghị quyết bố trí kinh phí để thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục; 1 nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đỗ Đình Cường báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 22, HĐND huyện.

Kỳ họp cũng xem xét, phê chuẩn kế hoạch, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 của huyện với các chỉ tiên quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8% trở lên; Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 29,85%; công nghiệp - xây dựng 39,79%; dịch vụ 30,36%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,56 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực đạt 78 nghìn tấn trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6.100 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước so với dự toán huyện giao từ 15% trở lên. Tổng giá trị xuất khẩu 100 triệu USD trở lên; thành lập mới 90 doanh nghiệp trở lên và 2 hợp tác xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam phát biểu tại kỳ họp.

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là 1 xã và 1 xã NTM kiểu mẫu; 15 thôn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% theo chuẩn nghèo mới. Số lao động được tạo việc làm trong năm là 3.850 người, trong đó xuất khẩu lao động 350 người. Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự là 22 đơn vị...

Mạnh Cường