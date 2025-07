Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Chiều 24/7, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, thăm hỏi các gia đình sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Cùng đi có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường...

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi người dân bị ngập lụt trong cơn bão số 3 vừa qua.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, lãnh đạo xã Cẩm Tú cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 vừa qua, địa phương đã tiến hành kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo, làm barie chốt chặn tại các vị trí xung yếu như khu vực đập, ngầm tràn có khả năng ngập lụt, không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời, phân công các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp xuống các thôn, đơn vị để chỉ đạo công tác ứng phó, hỗ trợ các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Lực lượng công an, quân sự xã sẵn sàng, chủ động phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia ứng cứu và đảm bảo an toàn giao thông khi có tình huống ngập lụt, sạt lở xảy ra. Các lực lượng của xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động và di dời tài sản đến vị trí an toàn cho 6 hộ có nguy cơ ngập úng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao quà cho người dân xã Cẩm Tú.

Trực tiếp đến thăm và trao quà động viên các hộ dân tại xã Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chia sẻ với những khó khăn của người dân sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể xảy ra mưa lũ, lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào, vì vậy các cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Tú không được chủ quan, phải khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Chính quyền và các đoàn thể cần tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống thiên tai; chủ động phương án tiếp cận, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi có thiên tai xảy ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà các lực lượng phòng, chống thiên tai xã Cẩm Tú.

Tặng quà các lực lượng phòng, chống thiên tai của xã Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu các lực lượng, với tinh thần chủ động, tích cực, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thường trực 24/24 giờ khi có mưa bão xảy ra, huy động lực lượng kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lê Hợi