Nổi lên trong bức tranh chung ấy, năm 2024 thành phố đạt được kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Minh chứng rõ nét nhất là tổng giá trị sản xuất của thành phố đạt 81.220 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau thị xã Nghi Sơn) và chiếm tỷ trọng 18,4%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,25%, xếp thứ 4 toàn tỉnh và tăng 2 bậc so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ đạt 49.117 tỷ đồng, xếp thứ nhất cả tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 91,17 triệu đồng, tăng 21,17 triệu đồng so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước đạt được con số rất phấn khởi là 4.158,8 tỷ đồng, đạt 141% dự toán tỉnh và đạt 118% dự toán thành phố giao. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 27.973 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,08% vốn đầu tư cả tỉnh. Doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô, cơ cấu ngành nghề hoạt động. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội và trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Năm 2024, các hoạt động du lịch gắn liền với các lễ hội, các sự kiện văn hóa do tỉnh và thành phố tổ chức. Nhờ đó, thành phố đón được 2,56 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.800 tỷ đồng.

Kinh tế tăng trưởng tạo tiền đề vững chắc để các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao nhiều năm xếp ở tốp đầu toàn tỉnh. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%, vượt chỉ tiêu tỉnh và thành phố giao.

Đặc biệt, mang những giá trị văn hóa truyền thống bồi đắp từ nhiều thế hệ làm động lực, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đã và đang nỗ lực xây dựng thương hiệu văn hóa của vùng đất Hạc Thành. Từ 10 năm trước, thành phố luôn kiên trì mục tiêu “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục lựa chọn “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là 1 trong 3 chương trình trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa ứng xử và lan tỏa những giá trị nhân văn, những hình ảnh tốt đẹp về người dân thành phố thân thiện, văn minh, nghĩa tình, nhân ái.