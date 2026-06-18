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MobiFone Thanh Hóa chung tay bảo vệ an toàn trên không gian mạng

Nguyễn Lương
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Trong khuôn khổ chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2026, MobiFone Thanh Hóa mang đến sự kiện gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng dành cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

MobiFone Thanh Hóa chung tay bảo vệ an toàn trên không gian mạng

Trong khuôn khổ chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2026, MobiFone Thanh Hóa mang đến sự kiện gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng dành cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

MobiFone Thanh Hóa chung tay bảo vệ an toàn trên không gian mạng

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của MobiFone Thanh Hóa tại Diễn tập An ninh mạng năm 2026.

Gian hàng của MobiFone Thanh Hóa trưng bày các sản phẩm, giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số, khẳng định năng lực và vai trò đồng hành của MobiFone trong việc xây dựng hệ sinh thái số an toàn, thông minh và bền vững. Gian hàng thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự bởi các giải pháp ứng dụng công nghệ cao phục vụ giám sát, cảnh báo, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong vận hành hạ tầng số.

MobiFone Thanh Hóa chung tay bảo vệ an toàn trên không gian mạng

MobiFone Thanh Hóa mang đến sự kiện Bộ giải pháp tường lửa (Firewall) phục vụ công tác bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo vệ hạ tầng số.

Nổi bật trong số đó là Bộ giải pháp tường lửa (Firewall) giúp bảo vệ hệ thống mạng nội bộ, kiểm soát truy cập, ngăn chặn các nguy cơ tấn công từ bên ngoài, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị. Hiện tại, Bộ sản phẩm Firewall đang được MobiFone Thanh Hóa triển khai cung cấp đến các phường, xã trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo vệ hạ tầng số và dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Giải pháp được thiết kế với khả năng giám sát, phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng, giúp tăng cường lớp phòng vệ cho hệ thống thông tin cơ sở, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

MobiFone Thanh Hóa chung tay bảo vệ an toàn trên không gian mạng

MobiFone Thanh Hóa tham gia chương trình Diễn tập An ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên mọi mặt đời sống, MobiFone xác định an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc MobiFone Thanh Hóa tham gia chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2026 thể hiện trách nhiệm của MobiFone trong việc bảo vệ không gian mạng, khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp an ninh quốc phòng thuộc Bộ Công an.

Nguyễn Lương

Từ khóa:

#Mobifone #An ninh mạng #Thanh hóa #Bảo vệ #Doanh nghiệp #Sản phẩm #Chương trình #Chính quyền địa phương #không gian mạng #Diễn tập

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