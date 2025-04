Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa bàn giao lô 40 xe cho Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh

Sáng 22/4, tại trụ sở Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh, Bến xe phía Bắc, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Bitcar Thanh Hóa đã tổ chức lễ bàn giao lô 40 xe Mitsubishi Xpander AT Eco cho Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa trong lĩnh vực cung ứng và dịch vụ ô tô tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại diện lãnh đạo Mitsubishi Motors Việt Nam, Công ty Cổ phần Bitcar Thanh Hóa và Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh trong buổi bàn giao 40 xe Xpander AT Eco.

Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa sẵn sàng hợp tác, khẳng định vị thế dẫn đầu

Tham dự sự kiện quan trọng này có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bitcar Thanh Hóa, Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh cùng đông đảo các khách mời. Đặc biệt, vinh dự đón tiếp đại diện Lãnh đạo Mitsubishi Motors Việt Nam, đó là ông Ozawa - Trưởng khối Sale & Marketing, ông Lê Minh Vũ - Phó Trưởng khối Sale & Marketing. Đây là cột mốc khởi đầu cho kế hoạch phát triển đội xe quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách nội tỉnh và liên tỉnh ngày càng tăng tại Thanh Hóa. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với dự án cung cấp hơn 100 xe trong tương lai gần, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách.

Đại diện lãnh đạo Mitsubishi Motors Việt Nam tham dự sự kiện bàn giao xe.

Các đại biểu tham dự tại lễ bàn giao xe.

Lễ bàn giao - Dấu ấn hợp tác chiến lược với sự chứng kiến của Mitsubishi Motors Việt Nam

Tại buổi lễ, hai công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược, thể hiện cam kết gắn bó và phát triển bền vững. Lô 40 xe Xpander AT Eco được bàn giao sẽ là bước khởi đầu quan trọng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty Vân Anh, mang đến sự thoải mái và an toàn cho hành khách. Sự kiện cũng là dịp để hai bên chia sẻ về tầm nhìn phát triển và quyết tâm đóng góp vào sự phát triển của ngành vận tải địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Thuật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bitcar Thanh Hóa và ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh tại buổi ký kết hợp đồng, hợp tác chiến lược, cam kết gắn bó và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hai công ty đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ tầm quan trọng của sự hợp tác này trong việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Thanh Hóa. Tại buổi bàn giao xe, ông Ozawa, Trưởng khối Sale & Marketing và ông Lê Minh Vũ, Phó Trưởng khối Sale & Marketing đại diện của Mitsubishi Motors Việt Nam đánh giá cao đối với sự kiện bàn giao xe này, khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa và Mitsubishi Motors Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tin tưởng của hãng xe vào tiềm năng phát triển của thị trường vận tải tại Thanh Hóa.

Lô 40 xe Mitsubishi Xpander AT Eco đã được bàn giao cho Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh

Xpander AT Eco - Lựa chọn hàng đầu cho gia đình dịch vụ vận tải

Mitsubishi Xpander AT Eco là mẫu xe MPV 7 chỗ số tự động được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Với những ưu điểm vượt trội, Xpander AT Eco là dòng xe đa dụng được lựa chọn lý tưởng cho gia đình và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và du lịch. Đặc biệt, tiện nghi, thoải mái, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu mà Xpander AT Eco mang lại sẽ giúp Công ty Vân Anh nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa – Nhà phân phối xe chuyên nghiệp và uy tín

Sau sự kiện bàn giao lô 40 xe Xpander AT Eco cho Công ty Vân Anh, Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa đặt ra những mục tiêu chiến lược cụ thể. Trước hết, công ty sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, khẳng định vai trò là nhà cung cấp xe chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời, Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp vận tải và đối tác khác, nhằm mở rộng thị phần và phát triển bền vững. Song song với đó, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm. Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa cam kết đóng góp vào sự phát triển của ngành vận tải, hướng đến việc xây dựng một ngành vận tải hiện đại, an toàn và hiệu quả tại Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Về Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa

Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ đẳng cấp, Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa chuyên phân phối các dòng xe ô tô chính hãng Mitsubishi, đồng thời cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp và các giải pháp vận hành đội xe tối ưu cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên tại Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm phục vụ khách hàng với thái độ chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với mục tiêu trở thành trung tâm phân phối và dịch vụ ô tô hàng đầu khu vực, Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và áp dụng các quy trình làm việc chuyên nghiệp. Đại lý cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, dịch vụ chất lượng cao và trải nghiệm toàn diện, từ khâu tư vấn, bán hàng đến bảo dưỡng, sửa chữa. Mitsubishi Bitcar Thanh Hóa luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Bitcar Thanh Hóa Địa chỉ: 573, Đại lộ Hùng Vương, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa Hotline: 0961 44 33 55

Quyết Thắng