MC Hồng Phúc gửi thông điệp phòng chống ma túy thông qua âm nhạc

MV ca nhạc của MC Hồng Phúc gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng hãy nói “không” với ma tuý, xây dựng lối sống lành mạnh để luôn là một công dân có ích cho đất nước.

MC Dương Hồng Phúc là gương mặt thân quen với khán giả truyền hình. (Ảnh: NVCC)

“Khi mà cuộc đời mình đẹp như những lời ca/ Khi mà cuộc đời còn có những điều mà ta khám phá... Luôn khắc ghi trong tim lời thầy cô dặn dò/ Đẩy lùi ma túy học đường/ Chúng ta chung một quyết tâm.”

Đó là đoạn rap tươi vui, tràn đầy năng lượng trong video ca nhạc (MV) “Tuổi trẻ ta nói không với ma túy” của MC Dương Hồng Phúc, ra mắt khán giả tối 18/11.

Đây là sản phẩm âm nhạc của MC Hồng Phúc sau hai năm dẫn dắt gameshow “Trường học không ma túy” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Khoa Giáo-Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Được sự cho phép của chương trình, MC Hồng Phúc thực hiện MV với ca khúc chủ đề của chương trình do nhạc sỹ Văn Phong sáng tác.

Trong MV, Hồng Phúc đóng vai một cựu học sinh trở về thăm trường cũ, nhớ lại những kỷ niệm tuổi học trò tươi vui, nghịch ngợm song cũng đầy ý nghĩa với giải Nhất tại Cuộc thi “Trường học không ma túy” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Hồng Phúc cho hay MV được thực hiện tại nhiều trường phổ thông trung học ở cả ba miền Tổ quốc.

“Thông qua MV, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng hãy nói “không” với ma tuý, xây dựng lối sống lành mạnh để luôn là một công dân có ích cho đất nước. Với thông điệp tích cực như vậy thì mong rằng mọi người sẽ đón nhận sản phẩm này. Thực tế là trailer giới thiệu MV cũng đã thu hút vài chục nghìn người xem,” Hồng Phúc cho biết.

Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa đối với cộng đồng mà còn là món quà tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 và kỷ niệm sinh nhật là thứ 44 của nam MC.

Toàn bộ số tiền thu được từ người xem trên kênh YouTube và các nền tảng số của MC Hồng Phúc sẽ được dùng để giúp đỡ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương bị ảnh hưởng bởi Cơn bão Yagi vừa qua./.

Theo TTXVN