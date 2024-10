“Mắt thần” góp phần giữ bình yên cuộc sống

Nhằm giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, những năm qua huyện Quảng Xương có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng các mô hình tự quản về an ninh - trật tự (ANTT). Trong đó, nổi bật phải kể đến mô hình “Camera với ANTT”.

Công an xã Quảng Lộc theo dõi tình hình an ninh - trật tự qua hình ảnh từ camera.

Quảng Xương là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, tiếp giáp với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và có tuyến Quốc lộ 1A, đường bộ ven biển chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho Quảng Xương phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 16/4/2021 Ban Chỉ đạo 138 huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số 867/BCĐ-CA về việc nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” để chỉ đạo việc xây dựng mô hình tại cơ sở. Bắt tay vào thực hiện, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với cơ quan, đơn vị, MTTQ, đoàn thể chính trị và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng, nhân rộng mô hình camera với ANTT. Từ năm 2021 đến nay, Công an huyện đã phối hợp thực hiện được hơn 400 buổi tuyên truyền, với hơn 40.000 người tham gia. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống loa truyền thanh, đăng tải trên fanpage của công an xã, thị trấn, nhóm zalo thôn, tổ dân phố, cuộc họp dân...

Thực hiện mô hình, tại xã Quảng Lộc, công an xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã ra mắt mô hình “Camera với ANTT”. Trung tá Lê Bá Thái, Trưởng Công an xã Quảng Lộc, cho biết: “Trước đây trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc về ANTT nhưng từ khi lắp đặt 41 mắt camera tại 32 điểm trên các trục đường chính thì tình hình ANTT trên địa bàn xã đã chuyển biến tích cực. Công an xã cũng vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia vào mô hình “Camera với ANTT”. Kết quả, Nhân dân đã lắp đặt 165 mắt camera an ninh gia đình để phục vụ quá trình trích xuất thông tin khi có sự việc xảy ra".

Cùng với Quảng Lộc, nhiều xã, thị trấn trong huyện đã triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tại khu dân cư. Đến nay, toàn huyện có 22/22 xã, thị trấn có mô hình hoạt động hiệu quả, với tổng số 1.149 camera. Việc lắp đặt camera an ninh đã đem lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, kiềm chế, giảm các vụ việc phạm pháp hình sự. Từ năm 2021 đến nay, thông qua việc trích xuất hình ảnh, Công an huyện đã xác minh, làm rõ 68 vụ liên quan đến trộm cắp tài sản, giao thông, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản...

Ngoài ra, qua theo dõi hệ thống camera giám sát, công an các xã, thị trấn đã ngăn chặn, giải tán nhiều vụ việc có nguy cơ mất ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua mô hình đã điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiệm trọng. Điển hình, ngày 10/9/2024 chị H.T.L. ở xã Quảng Lộc đến trình báo công an xã về việc nhận được tin nhắn zalo của một tài khoản lạ yêu cầu chị L. chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng. Sau khi trình báo, gia đình chị L. cùng công an xã đến nghĩa trang thôn Triều Công, xã Quảng Lộc kiểm tra thì phát hiện phần mộ của bố chồng đã bị đào bới. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có truy vết tội phạm qua hệ thống camera an ninh, đến ngày 12/9/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987 ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc là đối tượng đã gây ra vụ việc trên...

Từ thực tiễn cho thấy, những năm qua thực hiện mô hình “Camera với ANTT” trên địa bàn huyện Quảng Xương đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân, bảo đảm ANTT, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu