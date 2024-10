Xử lý gần 200 xe tự chế, xe kéo

Sau 1 tháng ra quân xử lý xe tự chế, xe kéo vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 200 trường hợp vi phạm, phạt trên 100 triệu đồng, tạm giữ gần 20 phương tiện.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe tự chế, xe kéo chở hàng cồng kềnh, quá khổ hoạt động.... Tuy nhiên, trên một số tuyến (đường liên thôn, liên xã...), địa bàn (khu vực nông thôn, miền núi...) vẫn còn xuất hiện xe tự chế, xe kéo hoạt động, nhất là trong thời gian không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, từ ngày 15/9/2024, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác và công an các xã, phường, thị trấn tăng cường cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm tình trạng phương tiện xe công nông, xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp (xe tự chế), xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, vật khác (xe kéo) vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sau 1 tháng ra quân, lực lượng Công an trong tỉnh kiểm tra, phát hiện xử lý tổng số gần 200 trường hợp xe tự chế, xe kéo vi phạm, xử phạt trên 100 triệu đồng, tạm giữ gần 20 phương tiện (hầu hết phương tiện bị tạm giữ đều không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông) và yêu cầu nhiều chủ phương tiện tự tháo bỏ phần thùng xe cải tạo kéo theo, đưa phương tiện trở về nguyên trạng ban đầu.

