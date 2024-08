Mất ngủ, khó ngủ - Căn bệnh không chừa một ai

Mất ngủ, khó ngủ, giấc ngủ chập chờn... là tình trạng phổ biến ở nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng nói là không riêng người già, nhiều người trẻ trong độ tuổi từ 25 - 40 cũng gặp phải tình trạng này.

Lờ đờ, mệt mỏi vì mất ngủ kéo dài

Bà Nguyễn Thị Vị (78 tuổi, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) đến nhà thuốc nhờ tư vấn trong tình trạng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, mắt thâm quầng và trũng sâu. Bà than thở: “Tôi bị mất ngủ, đêm nào cũng nằm trằn trọc 11, 12h mới vào giấc. Mỗi đêm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng lại tỉnh, giấc ngủ chập chờn, không sâu. Vì thế mà sáng dậy người choáng váng, mệt mỏi.”

Bà Vị bị mất ngủ đã kéo dài 8-9 năm. Cũng vì thế mà sức khỏe và trí nhớ ngày càng sa sút. Bà đã tìm đủ cách như uống trà tâm sen, lạc tiên, táo đỏ, hoa hòe... nhưng chỉ được một thời gian lại “đâu vào đó”. Khao khát, mong muốn có được giấc ngủ trọn vẹn, bà Vị đã nhờ nhà thuốc tư vấn dùng thuốc tây. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian sử dụng, bà đã phải dừng. “Hôm nào uống thuốc ngủ là tôi như người mất hồn, cả đêm mê man, sáng không tài nào dậy được, ban ngày cũng vạ vật vì buồn ngủ. Không chỉ vậy, tôi còn bị tiêu chảy, buồn nôn nên sợ không dám dùng”, bà Vị chia sẻ.

Không nhiều tuổi như bà Vị, thế nhưng chị Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, 147 Trường Thi, TP.Thanh Hóa) cũng gặp tình trạng tương tự. Chị Phượng cho biết, mình bị mất ngủ sau khi sinh em bé thứ 2, hội chứng này trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi mắc Covid hồi tháng 2/2022. “Trung bình 1 tuần thì có tới 2 – 3 ngày tôi trằn trọc, khó ngủ, mỗi đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng, thậm chí có đêm thức trắng. Cảm giác đầu óc tỉnh táo, dù chợp mắt ngủ nhưng chỉ cần tiếng động nhẹ là có thể tỉnh giấc và thức tới sáng”.

Tìm lại được giấc ngủ sâu, sảng khoái nhờ sản phẩm thảo dược

Là những người đã sử dụng thuốc tây chữa mất ngủ, bà Vị và chị Phượng hiểu hơn ai hết tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, họ mong muốn tìm những sản phẩm thảo dược chữa mất ngủ, bởi ưu điểm an toàn, lành tính, hiệu quả.

Làm chủ nhà thuốc nổi tiếng, chị Phượng đã thử nhiều sản phẩm thảo dược an thần nhưng chỉ đến khi uống An thần ngủ ngon Tâm Bình, chị mới thực sự tâm đắc. “Chỉ sau 2 ngày sử dụng tôi đã thấy giấc ngủ của mình thay đổi. Uống liên tục trong 1 tuần, cảm giác đầu óc thư giãn, thoải mái nên đi vào giấc ngủ nhanh, đêm ngủ sâu giấc. Đặc biệt, sáng thức dậy không mệt, người khỏe khoắn, thoải mái, đầu óc nhanh nhẹn. Chỉ sau 2 tháng sử dụng tôi đã lấy lại giấc ngủ tự nhiên như trước. Không chỉ riêng tôi mà nhiều khách hàng mất ngủ được tôi tư vấn mua An thần ngủ ngon Tâm Bình cũng có phản hồi tương tự”, chị Phượng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phượng (0945988996, chủ nhà thuốc An Dược, 147 Trường Thi, TP. Thanh Hóa) giúp nhiều người thoát khỏi mất ngủ nhờ An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Thấy nhiều người dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình hiệu quả, cháu trai bà Vị mua biếu bà 3 hộp. Mỗi đêm ngủ 5 – 6 tiếng, người khỏe khoắn, bà Vị vui mừng chia sẻ: “Người già mất ngủ kinh niên như tôi mà lấy lại được giấc ngủ không phải chuyện dễ. Ấy thế mà tôi chỉ dùng 2 hộp An thần ngủ ngon Tâm Bình đã ngủ một mạch tới sáng. Có hôm còn ngủ quên 6 giờ sáng mới tỉnh giấc. Đã thế, ngủ rất sâu, đêm dậy đi vệ sinh quay về giường là vào giấc luôn”.

An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, giảm triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Sản phẩm được bào chế từ thảo dược là lựa chọn an toàn, hiệu quả cho người mất ngủ, khó ngủ, suy nhược thần kinh.

Lan Anh