{title} Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá và đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Nghệ An trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển y tế chuyên sâu Chiều 9/8, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá đã tiếp đón đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, do TS.BS Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ung bướu, Sản nhi, Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa Đón tiếp đoàn công tác, về phía Sở Y tế Thanh Hóa có Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá. Tại buổi làm việc, Thạc sĩ, bác sĩ CKII Trần Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá, bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện. Đồng chí hy vọng rằng đây sẽ là dịp để các Bệnh viện của tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá cùng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm thực tế, từ đó giúp Lãnh đạo Sở Y tế và các Bệnh viện có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình phát triển của đơn vị mình để đưa ra định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo. Thạc sĩ, bác sĩ CKII Trần Văn Thiết , Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được thành lập và đi vào hoạt động đã được 7 năm. Khi mới thành lập quy mô 200 giường bệnh, các dịch vụ kỹ thuật (DVKT) về chuyên môn còn hạn chế với gần 300 DVKT. Được sự quan tâm của tỉnh, bệnh viện đã được xây dựng cơ sở mới với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế khang trang, hiện đại, như hệ thống Spect/CT, hệ thống sinh học phân tử... Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu từ các chuyên gia của các bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Đến thời điểm hiện tại, số gường thực kê gần 1.000 giường bệnh, tăng trên 400% so với thời điểm ban đầu; có gần 8.000 DVKT được triển khai tại bệnh viện. Trong đó có nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu, vượt tuyến như: Kỹ thuật sinh học phân tử xác định các đột biến gen trong ung thư; kỹ thuật cắt bàng quang toàn bộ kèm vét hạch, chuyển lưu nước tiểu bằng quai ruột; phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt dạ dày toàn bộ và bán phần kèm vét hạch D2 trong ung thư dạ dày; Phẫu thuật cắt u gan mổ mở và nội soi; Phẫu thuật nội soi đường miệng đối với bệnh lý tuyến giáp; phẫu thuật bảo tồn kèm tạo hình trong ung thư vú; Nút mạch điều trị u xơ tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, u gan trên hệ thống DSA; Đốt sóng cao tần (RFA) điều trị u gan, u tuyến giáp, hút chân không điều trị u tuyến vú lành tính (VABB) dưới hướng dẫn của siêu âm; Các kỹ thuật cao về y học hạt nhân: xạ hình toàn thân, tuyến giáp, xương, u máu gan, thông khí phổi... Trong thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh; tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, xây dựng bệnh viện văn minh, hiện đại, thân thiện, đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh và nâng cao uy tín, thương hiệu, đưa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững. PGS. Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúc mừng những thành tựu mà Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời thông tin, giới thiệu những nét tổng quan, cũng như thế mạnh của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trên các lĩnh vực khám chữa bệnh, nhân lực, trang thiết bị, phát triển chuyên môn cũng như công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học... và những thành tựu mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, 2 bệnh viện tiếp tục được duy trì, có thêm những trao đổi chuyên sâu trong việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu để người bệnh được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng. Thay mặt đoàn công tác, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của ban lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa và ban lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác được tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được tư vấn, hỗ trợ, tăng cường hợp tác để bệnh viện 2 tỉnh sẽ có bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến trao đổi học tập, kinh nghiệm với ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đến thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa Tô Hà

