Lý giải sức hấp dẫn ngày càng tăng của Phú Quốc với du khách Ấn Độ

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp đẹp như bước ra từ phim điện ảnh, những bãi biển với màu nước xanh ngọc bích, những công trình biểu tượng mới... đang biến Phú Quốc – hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách Ấn Độ mùa du lịch cuối năm.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2023, Việt Nam đón hơn 392.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 231% so với năm 2019. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, con số này đã đạt mức 231.000 lượt, tăng vượt bậc đến 164% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của tờ The Times of India, Việt Nam – điểm đến còn mới mẻ với nhiều du khách Ấn Độ, đang nhận được sự yêu mến từ du khách nước này giống các điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia), Dubai (UAE), Singapore từng nhận được trước đây. Cũng theo tờ báo này, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... là điểm đến rất được du khách Ấn Độ ưa chuộng, trong đó có Phú Quốc – nơi vừa được giải thưởng danh giá World’s Best Awards của tạp chí Travel+Leisure vinh danh là hòn đảo tuyệt vời thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Maldives lừng danh. Vậy điều gì đã làm nên sức hút cho Phú Quốc, khiến du khách trên toàn thế giới, đặc biệt là khách Ấn Độ yêu mến hòn đảo này?

Bãi Kem tại Phú Quốc với vẻ đẹp mê hoặc bất kỳ ai.

Thiên đường nhiệt đới

Một trong những yếu tố hàng đầu khiến Phú Quốc trở thành “con cưng” của du khách là điều kiện tự nhiên vô giá với khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp và biển đảo rộng lớn. Phú Quốc cũng sở hữu vườn Quốc gia Phú Quốc, Khu bảo tồn biển Phú Quốc chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang. Chính nhờ những đặc điểm này, chỉ số chất lượng không khí tại Phú Quốc luôn duy trì ở mức thấp hơn 30 AQI, khiến mọi du khách đều cảm thấy như được “refresh” khi tới đây nghỉ dưỡng.

Hấp lực của Phú Quốc còn nằm ở những bãi biển được ví đẹp tựa thiên đường nhiệt đới. Đó là Bãi Kem, Bãi Sao ở Nam đảo với bờ cát trắng mịn như kem, nước trong vắt xanh màu ngọc bích bốn mùa quanh năm. Đặc biệt, Bãi Kem còn là “ngôi nhà” của những khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp với concept thú vị, đẹp như bước ra từ những thước phim điện ảnh.

Bên trong một căn phòng của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Những resort nằm bên Bãi Kem có những chủ đề thiết kế và ưu điểm khác nhau, khiến du khách phải quay trở lại Phú Quốc nhiều lần mới có thể khám phá hết được. Nổi bật là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort với chủ đề một trường đại học Pháp giả tưởng thế kỷ 20, với mỗi tòa nhà lại là màu sắc pastel khác nhau, mang chủ đề một phân khoa khoa học như Động vật học, Thực vật học, Nhân chủng học... Resort được đánh giá là đẹp “không góc chết”, được nhiều báo quốc tế ca ngợi là một câu chuyện cổ tích bước ra ngoài đời thực.

Trong khi đó, muốn khám phá văn hóa Việt Nam và đi theo dạng gia đình, New World Phu Quoc – resort vừa được Travel+Leisure vinh danh trong top 100 thế giới, là lựa chọn hoàn hảo khi có thiết kế mang cảm hứng những làng chài ven biển Việt Nam với kết cấu nhà ba gian, tất cả các phòng đều có thể nhìn ra bể bơi riêng. Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay lại có bể bơi khổng lồ ra tận sát bãi biển, các tòa nhà rực rỡ màu sắc mang đến nhiều năng lượng tích cực cho chuyến nghỉ dưỡng. Còn nếu muốn yên tĩnh hơn, du khách lại có thể lựa chọn Premier Village Phu Quoc nằm tại mũi Ông Đội, với ưu điểm có 1-0-2 mà rất hiếm resort trên thế giới có được – vừa có thể ngắm bình minh, vừa ngắm được hoàng hôn.

Điểm đến để thành đôi

Chính những resort đẹp tựa giấc mơ nhiệt đới tại Bãi Kem đã giúp điểm đến Phú Quốc được định vị là nơi đến để tổ chức đám cưới cho du khách toàn thế giới, đặc biệt là khách Ấn Độ. Theo tờ South China Morning Post, chi phí hợp lý, khả năng giao tiếp tiếng Anh của nhân viên và cảm giác như một “ngôi nhà thứ hai” là những điều hấp dẫn du khách Ấn Độ đến Phú Quốc để tổ chức đám cưới. Một số chuyên gia còn nhận định không gian ngoài trời lớn cũng là ưu điểm của các khu resort tại Nam đảo Phú Quốc, để du khách Ấn Độ có thể dễ dàng tổ chức các nghi lễ truyền thống của họ.

Hội trường đám cưới đẹp như mơ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort là nơi đã tổ chức đám cưới cho cặp đôi tỷ phú Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal – một trong 9 đám cưới được mong chờ nhất Ấn Độ năm 2019. Với gia đình cô dâu, chú rể cũng như khách mời tới dự lễ cưới, thì những ngày tại Phú Quốc đã làm thay đổi nhận thức của họ về đất nước và con người Việt Nam. Khi đặt chân đến đây, họ hoàn toàn bất ngờ trước cảnh đẹp và con người thân thiện, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Một trong những lý do nữa mà các khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo Phú Quốc được các cặp đôi Ấn Độ yêu thích đến vậy là hệ thống nhà hàng sang trọng và những đầu bếp dày dặn kinh nghiệm có thể chiêu đãi du khách ẩm thực toàn cầu, đặc biệt thông thạo ẩm thực Ấn Độ với những món chay, hay Halal Food.

Một đám cưới Ấn Độ được tổ chức ở show Kiss of the Sea, Sun Paradise Land, Phú Quốc.

Điểm “nóng” mới của du lịch MICE

Không chỉ tới Phú Quốc để tổ chức đám cưới, hòn đảo này còn được du khách Ấn Độ lựa chọn để du lịch MICE do có tài nguyên thiên nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng chất lượng cao... Ngoài ra, giá thành dịch vụ cạnh tranh, rẻ hơn 10 - 15% so với các nước trong khu vực. Tờ Nation Story của Thái Lan từng ấn tượng với giá cả dịch vụ rẻ bằng một nửa so với tại Thái Lan và cho rằng du khách cần ít nhất 5 ngày để tận hưởng Phú Quốc.

Bên cạnh sở thích ở resort đẹp, du khách Ấn Độ thích ăn uống, dự tiệc và các hoạt động tập thể nên các hội trường rộng, đẹp là yếu tố tiên quyết cần thiết. Tại Phú Quốc, các resort ở khu vực Bãi Kem đều có những phòng hội nghị, hội trường có sức chứa lớn, với thiết kế độc đáo và đầy màu sắc hợp gu khách Ấn Độ. Đặc biệt, ballroom Sun Tropical Village với thiết kế mang đậm màu sắc nhiệt đới, do thương hiệu New World vận hành sẽ sớm chính thức ra mắt, với quy mô có thể chứa từ 600 đến 1000 khách. Còn ngay giữa trung tâm Sunset Town, đối diện khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton là hội trường Sun Signature Gallery do KTS lừng danh Bill Bensley thiết kế, nhìn từ xa như dễ liên tưởng đến “lâu đài đẹp nhất Thụy Sỹ” Château de Chillon có tuổi đời hơn 700 năm. Trung tâm hội nghị này có ballroom với độ sang trọng như bước ra từ Đại gia Gatsby, với diện tích lên tới hơn 1.000m2.

Phòng ballroom lộng lẫy tại Sun Signature Gallery.

Ngoài những không gian mở như bãi biển có bờ cát lớn và thoải, Phú Quốc còn là thiên đường để chơi golf với những sân golf đẹp như tranh và độ khó cao khiến ai cũng muốn chinh phục.

Điểm đến của những trải nghiệm mới

Tổ hợp vui chơi – giải trí Sun Paradise Land tại Nam đảo Phú Quốc là mô hình khó tìm được tại một nơi nào khác trên thế giới. Du khách có thể đến thăm Cầu Hôn, xem show trình diễn đa phương tiện Kiss of the Sea và show pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, đi chợ đêm ven biển Vui Phết để thưởng thức ẩm thực đặc sắc và các tiết mục nghệ thuật đường phố hấp dẫn. Những địa điểm này của Sunset Town đều được khách Ấn Độ rất yêu thích do tràn ngập sắc màu, cảm giác mới lạ... Đặc biệt, họ yêu thích không khí của một Amalfi mà không cần đến Italy, trong đó lại vẫn rất đậm đà bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Một trong những trải nghiệm mà không du khách nào muốn bỏ qua là đi cáp treo 3 dây dài nhất tới đảo Hòn Thơm. Tại đây, bạn ngồi trên cáp treo 3 dây dài nhất thế giới để ngắm nhìn toàn cảnh biển trời Phú Quốc từ trên cao với những con thuyền đánh cá đủ màu sắc như đang lơ lửng trên không vì nước trong xanh thấy đáy. Trải nghiệm này được cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới The Lonely Planet nhận định là “đáng giá nhất” tại Phú Quốc

Quần thể Sun Paradise Land tại Nam đảo Phú Quốc với nhiều trải nghiệm hấp dẫn và công trình biểu tượng.

Mùa du lịch cuối năm, Phú Quốc hứa hẹn tiếp tục chiêu đãi du khách với nhiều trải nghiệm mới. Điểm đến mới của thế giới này sẽ tiếp tục mới, để du khách không bao giờ nhàm chán khi quay trở lại. Hòn Thơm sẽ trở thành một tâm điểm giải trí, một Tomorrowland mới của thế giới với các show EDM và tiệc bể bơi, show trình diễn Jetski & Flyboards sôi động. Tại Sunset Town, đó là các show diễn mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam sắp ra mắt, đặc biệt là sự kết hợp giữa trình diễn thể thao nghệ thuật mạo hiểm jetski & flyboards kết hợp với các yếu tố Việt Nam như trống hội, diều rồng, múa lân... và pháo hoa rực rỡ, hay nhạc kịch rối tại Nhà hát À Ơi. Ngoài ra, với những du khách đam mê khám phá ẩm thực, thì đợi bạn cuối năm này là nhà máy bia sắp ra mắt, cùng với khu chợ Cá Trích Bazaar, nơi tôn vinh món gỏi cá trích - niềm tự hào của ẩm thực Phú Quốc.

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Ấn Độ tới Phú Quốc, du khách có thể lựa chọn quá cảnh tại TP HCM, Hà Nội... để kết hợp khám phá các thành phố khác của Việt Nam, hoặc quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia) để được miễn thị thực. Phú Quốc cũng là điểm đến duy nhất tại Việt Nam miễn thị thực cho khách Ấn Độ. Du khách Ấn Độ tới Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày.

Tùng Dương