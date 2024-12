Hành trình đạt huyện nông thôn mới nâng cao: Vững từ thôn, chắc từ xã (Bài cuối) - Lấy hài lòng làm thước đo hiệu quả công việc, lấy hạnh phúc làm mục tiêu phấn đấu

Sau hơn 9 năm xây dựng huyện NTM nâng cao, Yên Định đã thực sự chuyển mình. Diện mạo NTM không chỉ là tấm “áo mới” mà thực chất hơn là đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao về chất. Nhiều vùng quê trù phú, yên bình được hình thành, tạo nên bức tranh làng quê đáng sống.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm mô hình sản xuất vụ đông ở xã Yên Thịnh. Ảnh: Lê Hà

Kết nối nông thôn với đô thị

Xác định “trận địa” của huyện là xã, “trận địa” của xã là thôn; lấy thôn làm đơn vị cơ sở, hộ gia đình là hạt nhân để vận động XDNTM. Lấy sự thụ hưởng về kinh tế, văn hóa là giá trị cốt lõi mà XDNTM đem lại cho người dân. Với kỳ vọng đó, huyện Yên Định đã thống nhất quan điểm XDNTM nâng cao gắn với quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và môi trường; khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Thực hiện quan điểm đó, huyện chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ. Đến nay, toàn huyện có 54,2km đường huyện; 161km đường xã và đô thị; 338,5km đường thôn, 255,8km đường ngõ xóm và 516,8km đường trục chính nội đồng. Hệ thống giao thông đường bộ có 1 tuyến cao tốc, 2 tuyến quốc lộ, 9 tuyến tỉnh lộ, 17 tuyến huyện lộ và hệ thống đường xã, liên xã đã được đầu tư cải tạo nâng cấp cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng trở lên, đảm bảo kết nối huyện với các huyện lân cận, các vùng động lực, giữa các xã, thị trấn trên địa bàn và giữa các vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với quá trình đô thị hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 1.321 công trình được đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó lĩnh vực giao thông 239 công trình; hạ tầng khu dân cư 134 công trình; dân dụng 602 công trình; thủy lợi và lĩnh vực khác 346 công trình, tạo ra diện mạo mới cho khu vực đô thị và nông thôn. Riêng các dự án trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 22.000 lao động địa phương và vùng lân cận.

Giai đoạn 2016-2023, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 24.472 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư được 84 dự án, với tổng vốn đăng ký 9.895 tỷ đồng (trong đó có 10 dự án FDI, với vốn đăng ký 274,5 triệu USD). Yên Định luôn là huyện đứng đầu thu hút đầu tư của tỉnh và được nhiều nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp, phát triển nhiều cụm công nghiệp, với nhiều công ty lớn, như: Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam, Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ, Công ty TNHH Dệt kim JaSan, Công ty TNHH Rose Orchard Việt Nam, Công ty CP May TatSu, Công ty TNHH Sewing T&T, Công ty TNHH Vật liệu ngành giầy Hong Sheng Việt Nam, Nhà máy Điện năng lượng mặt trời xã Yên Thái...

Bên cạnh đó, với các đô thị hiện có, như: thị trấn Quán Lào, Thống Nhất, Quý Lộc, Yên Lâm đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Nhiều xã khi XDNTM đã phát triển vượt chuẩn các tiêu chí theo tiêu chuẩn đô thị. Những bước tiến này đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đô thị bền vững của huyện trong tương lai. Đến nay, toàn huyện có 22/22 xã (100%) đạt chuẩn NTM; 11/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 50%); 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,6%); 4 đô thị văn minh, 61 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp huyện, 23 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp tỉnh, 41 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Chất lượng văn hóa - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; chất lượng giáo dục mũi nhọn, số học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh được duy trì và phát triển trong tốp đầu của tỉnh; an sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2024 đạt 73,2 triệu đồng (tăng 2,66 lần so với thời điểm huyện đạt chuẩn NTM năm 2015).

Nhân dân xã Định Hải tích cực dọn vệ sinh môi trường.

Có thể khẳng định, huyện Yên Định đang vươn mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Từ một huyện khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực bền bỉ trên hành trình XDNTM nâng cao, làm nên kỳ tích xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành một “miền quê đáng sống”. Qua lấy ý kiến của người dân, mức độ hài lòng về XDNTM đạt khá cao 99,93%. Có được điều đó là bởi những thành quả Chương trình XDNTM mang lại lợi ích rất lớn cho người dân. Bởi, để người dân hài lòng cao, XDNTM phải đi vào thực chất, hiệu quả. Đây chính là “trái ngọt” quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân đã “giữ lửa” cho phong trào XDNTM trên địa bàn huyện nhiều năm qua với những sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới được áp dụng, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Cái được nhất trong XDNTM nâng cao ở huyện Yên Định không chỉ là cơ hội để hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở khang trang, hiện đại mà còn mang lại sự phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, người dân chung sức đồng lòng, góp tiền của, công sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí. Kinh nghiệm cho thấy cùng với sự gương mẫu, tích cực đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhân tố quan trọng để thành công trong XDNTM đó là người dân được bàn, được làm, được kiểm tra và chính người dân thụ hưởng.

Vì hạnh phúc của Nhân dân - Vì Nhân dân phục vụ

Ngay từ khi thực hiện XDNTM, huyện Yên Định luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của quê hương, vì hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết. Đây là nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong suốt nhiều năm với nhiều trăn trở của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đã được hiện thực hóa ở từng bước đi, thể hiện trong từng quyết sách, hành động, nhằm hướng đến những tiêu chí cơ bản là người dân có cuộc sống ổn định, an toàn, ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội văn minh, lành mạnh, có trật tự, kỷ cương, an ninh, văn hóa phát triển. Đến nay, huyện đã đạt được thành quả đáng ghi nhận là niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân, họ là chủ thể làm ra nhiều mô hình mới, sáng tạo tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực và trong tốp đầu của tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi số, xã Định Long đã tạo mã QR ở công sở, các ngõ xóm, di tích để người dân, du khách... tra cứu thông tin.

Đặc biệt, Yên Định là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính “Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”. Năm 2022, huyện Yên Định được xếp hạng thứ 5 toàn tỉnh về chuyển đổi số cấp huyện và có một số mô hình chuyển đổi số thực hiện điểm thành công, như: “thôn thông minh”, “xã thông minh” với các điểm truy cập wifi công cộng, hệ thống camera an ninh, số hóa từng nhà dân, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử..., góp phần từng bước hình thành “làng số”, “công dân số”.

Những ngày này, trên khắp các vùng quê huyện Yên Định rộn rã không khí vui tươi, phấn khởi chào đón thành quả nhiều năm qua do chính họ nỗ lực đoàn kết, thi đua thực hiện. Đó là Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Đồng Cổ. Thành quả sau hơn 9 năm bền bỉ phấn đấu đã trở thành niềm tự hào, động lực cổ vũ huyện tiếp tục tiến bước trên chặng đường mới, mà theo quan điểm xuyên suốt là chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. XDNTM không chỉ mang lại những đổi thay về diện mạo mà còn là sự đổi mới cả trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức với phương châm sự hài lòng của người dân là thước đo cho thành công, tất cả vì mục tiêu giàu có, hạnh phúc cho Nhân dân.

Những kết quả trên là sự hội tụ của các giá trị tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tư duy đổi mới, sáng tạo cùng sự chung sức đồng lòng của toàn đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Đó là trái ngọt khi ý Đảng hòa với lòng dân, trở thành giá trị gắn kết ngày càng bền chặt niềm tin của Nhân dân với Đảng, là sự động viên, khích lệ cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng Yên Định trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh.

Lê Hà