Linh hoạt trong điều hành phụ tải và tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Trong bối cảnh phụ tải điện trên địa bàn Thanh Hóa liên tục tăng trưởng hai con số, đặc biệt trong các thời điểm nắng nóng cực đoan, bài toán đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành điện.

Liên tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, đô thị và du lịch, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng cao, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè. Điều này khiến hệ thống điện thường xuyên vận hành trong trạng thái tải cao, tiệm cận giới hạn kỹ thuật ở nhiều thời điểm.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra hệ thống điện trước mùa nắng nóng 2026.

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, hệ thống điện của tỉnh hiện được cấp từ nhiều nguồn với cấu trúc tương đối đa dạng. Toàn tỉnh có 5 trạm biến áp 220kV gồm Bỉm Sơn, Nông Cống, Ba Chè, Nghi Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng công suất 2.500 MVA. Ngoài ra còn có 5 nhà máy thủy điện đấu nối cấp điện áp 110kV với tổng công suất 280,8 MW; 6 nhà máy thủy điện đấu nối 35kV với tổng công suất 40,86 MW và Nhà máy điện mặt trời Yên Định công suất 30 MW.

Ở cấp phân phối, công ty đang quản lý 46 trạm biến áp với 81 máy biến áp 110kV, tổng công suất 3.603,5 MVA; hơn 1.141,51 km đường dây 110kV. Lưới điện trung, hạ áp có quy mô lớn với 271 đường dây trung áp dài trên 7.709 km, 10.003 trạm biến áp phụ tải và hơn 13.246 km đường dây hạ áp.

Các chỉ số vận hành cho thấy áp lực phụ tải đang gia tăng rõ nét. Năm 2025, công suất đỉnh toàn tỉnh đạt 1.652 MW, tăng 11,4% so với năm trước; sản lượng điện nhận đạt 8,747 tỷ kWh, tăng 12,54%. Đặc biệt, trong ngày cao điểm, sản lượng tiêu thụ lên tới 31,97 triệu kWh, tăng 15,06% so với cùng kỳ.

Trong các đợt nắng nóng, nhiều phần tử lưới điện đã vận hành ở mức tải cao như Bá Thước 102,23%, Núi Một 102,1% và Thọ Xuân 92,4%, phản ánh rõ trạng thái vận hành căng thẳng của hệ thống trong các thời điểm cực đoan.

Cơ cấu phụ tải tiếp tục nghiêng về khu vực sản xuất khi ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 58,83% sản lượng điện thương phẩm; trong khi điện sinh hoạt chiếm 33,71%. Đáng chú ý, dây chuyền 2 của Nhà máy Gang thép Nghi Sơn dự kiến đăng ký công suất 225 MW, dự báo sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên hệ thống điện trong thời gian tới.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành 100% việc lắp đặt hệ thống đo xa, tạo nền tảng minh bạch hóa dữ liệu tiêu thụ điện.

Theo dự báo, năm 2026 công suất đỉnh toàn tỉnh có thể đạt khoảng 1.964 MW, tăng hơn 18% so với năm 2025. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng và điều hành phụ tải.

Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đầu tư nâng cấp lưới điện theo hướng đi trước một bước. Giai đoạn 2024 – 2025, đơn vị đã đưa vào vận hành 8 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 343 MVA; đồng thời nâng công suất 6 trạm biến áp và cải tạo, xây dựng 4 tuyến đường dây 110kV.

Ở cấp lưới trung và hạ áp, năm 2025 đã hoàn thành đóng điện 75 dự án với tổng mức đầu tư 874,849 tỷ đồng; dự kiến năm 2026 tiếp tục đóng điện 67 dự án với tổng mức đầu tư 817,878 tỷ đồng. Các dự án góp phần nâng cao năng lực cấp điện, giảm tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp.

Tiết kiêm điện – Giải pháp quan trọng

Nhân viên Điện lực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến người dân.

Song song với đầu tư hạ tầng, công ty xác định sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả từ phía khách hàng là giải pháp mang tính chiến lược trong điều hành hệ thống.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tuyên truyền tiết kiệm điện đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện khách sạn Long Thành (Sầm Sơn) cho biết: Trong mùa cao điểm, chi phí điện có thể lên tới 400 – 500 triệu đồng mỗi tháng, do đó chúng tôi buộc phải tối ưu vận hành. Việc điều chỉnh điều hòa theo khu vực, sử dụng thiết bị hiệu suất cao và kiểm soát phụ tải lớn đã giúp giảm chi phí và sử dụng điện hiệu quả hơn.

Trong khi đó, đại diện FLC Sầm Sơn chia sẻ: Chúng tôi chủ động đầu tư nguồn dự phòng khoảng 15 MW, đồng thời phối hợp với ngành điện thực hiện điều chỉnh phụ tải trong các khung giờ cao điểm. Việc cắt giảm khoảng 50% công suất chiếu sáng không cần thiết và tối ưu vận hành thiết bị đã góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện khu vực.

Đại diện lãnh đạo Công Ty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hoá cho biết: Trong điều kiện nhu cầu điện tăng cao vào mùa nắng nóng, nguy cơ quá tải có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Do đó, chúng tôi đã chủ động điều chỉnh ca làm việc, tối ưu dây chuyền và đầu tư thiết bị tiết kiệm điện. Đặc biệt, hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với công suất gần 5MW giúp doanh nghiệp gần như không phải sử dụng điện lưới vào ban ngày, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm và đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất.

Việc triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đã góp phần quan trọng trong việc giảm tải cục bộ cho lưới điện trong các thời điểm nhạy cảm.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa khảo sát, kiểm tra và hướng dẫn khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ở khu vực dân cư, một khách hàng tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất khoảng 3 kW, chi phí điện của gia đình giảm từ hơn 1 triệu đồng xuống còn khoảng 700.000 đồng mỗi tháng. Việc chủ động nguồn điện tại chỗ giúp gia đình tiết kiệm chi phí và giảm phụ thuộc vào điện lưới.

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành 100% việc lắp đặt hệ thống đo xa, tạo nền tảng minh bạch hóa dữ liệu tiêu thụ điện. Nhờ vậy, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh hành vi sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả hơn. Trong bối cảnh hệ thống điện vận hành ngày càng tiệm cận giới hạn, bảo đảm cung ứng điện đòi hỏi sự tham gia chủ động từ phía khách hàng sử dụng điện. Việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, đồng hành cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, nhất là vào thời điểm mùa nắng nóng đang đến gần.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền