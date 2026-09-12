Lên đời OPPO A6 tại CellphoneS: Thu cũ trợ giá đến 1,5 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0%

OPPO A6 thu hút sự quan tâm trong phân khúc tầm trung nhờ thiết kế hiện đại cùng cấu hình đáp ứng tốt các tác vụ thường ngày. CellphoneS triển khai thu cũ đổi mới cùng chính sách tài chính linh hoạt. Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí khi nâng cấp lên máy mới.

Lợi ích khi thu cũ lên đời OPPO A6 tại CellphoneS

Chương trình thu cũ đổi mới tại CellphoneS giúp khách hàng tối ưu chi phí khi nâng cấp lên dòng OPPO A. Đồng thời, bạn sẽ nhận được mức trợ giá tốt cho thiết bị cũ và dễ dàng chia nhỏ khoản thanh toán qua hình thức trả góp.

Trợ giá thu cũ trực tiếp lên đến 1,5 triệu đồng

Khách hàng có nhu cầu nâng cấp lên OPPO A6 sẽ được hỗ trợ mức trợ giá thu cũ hấp dẫn lên đến 1,5 triệu đồng. Khoản ưu đãi này được khấu trừ trực tiếp vào tổng giá trị thanh toán, giúp giảm đáng kể số tiền cần chi trả ngay từ đầu và tối ưu ngân sách khi đổi sang thiết bị mới.

Thu cũ đổi mới OPPO A6 nhận trợ giá hấp dẫn.

Các thiết bị cũ từ nhiều thương hiệu được đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra và thẩm định theo bảng phân loại tiêu chuẩn. Tình trạng thực tế của từng máy, bao gồm ngoại hình, khả năng hoạt động và mức độ hao mòn, sẽ được xem xét để đưa ra mức định giá phù hợp với giá trị thiết bị.

Chính sách định giá minh bạch dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị giúp quá trình thu cũ diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhờ tận dụng giá trị còn lại của thiết bị đang sử dụng, người dùng có thể giảm chi phí nâng cấp và dễ dàng sở hữu dòng OPPO A với ngân sách hợp lý hơn.

Chính sách mua OPPO A6 trả góp 0% lãi suất

Chương trình trả góp 0% mang đến phương án thanh toán linh hoạt, giúp người dùng sở hữu thiết bị mới mà không cần thanh toán toàn bộ chi phí ngay từ đầu. Hình thức này phù hợp với nhu cầu cân đối ngân sách, đồng thời tạo điều kiện phân bổ khoản thanh toán theo từng kỳ hạn rõ ràng.

Linh hoạt chi tiêu khi mua OPPO A6 trả góp.

Thủ tục xét duyệt hồ sơ qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính được thực hiện nhanh chóng với quy trình đơn giản và thuận tiện. Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, người dùng có thể nhận máy ngay trong ngày, rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm trải nghiệm OPPO A6.

Số tiền thu được từ việc bán máy cũ có thể được tận dụng để bù vào khoản thanh toán trả trước khi mua dòng A6 của OPPO. Khi kết hợp thu cũ đổi mới với trả góp, phần chi phí còn lại được chia nhỏ theo kỳ hạn linh hoạt, giúp cân đối ngân sách mà không phát sinh thêm lãi suất.

Quy trình thu mua điện thoại cũ đổi lấy OPPO A6 tại CellphoneS

Quá trình trade in đổi máy cũ sang OPPO A6 tại hệ thống CellphoneS được tối ưu hóa, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Các thao tác thẩm định và xác nhận thông tin đều diễn ra công khai, rõ ràng theo từng bước cụ thể.

Bước 1: Truy cập website CellphoneS tại mục thu cũ đổi mới và chọn đúng sản phẩm đang có nhu cầu bán lại.

Bước 2: Lựa chọn tình trạng thực tế của máy theo các tiêu chí gợi ý để nhận mức định giá dự kiến sơ bộ.

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn lên đời trong danh sách hiển thị để hệ thống tự động tính toán phần tiền trợ giá và mức bù chênh lệch.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận lại đầy đủ thông tin cá nhân cùng thông số thiết bị đã đăng ký.

Bước 5: Đợi hệ thống tiếp nhận, sau đó nhân viên CellphoneS sẽ gọi điện xác nhận và hướng dẫn hoàn tất nhận máy tại cửa hàng gần nhất.

Thu điện thoại cũ đổi OPPO A6 nhanh gọn.

Chương trình thu cũ đổi mới tại CellphoneS giúp khách hàng nâng cấp smartphone, tiết kiệm chi phí và an tâm về nguồn gốc chính hãng. Sở hữu OPPO A6 dễ dàng hơn với trợ giá cao cùng trả góp 0%. Hãy tra cứu định giá thiết bị cũ ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống.