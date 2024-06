Lễ ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD giữa Sao Mai Group và Ngân hàng First Commercial Bank

Ngày 26/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD với Ngân hàng First Commercial Bank.

Nghi thức ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD giữa Sao Mai Group và Ngân hàng First Commercial Bank.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: Ông Malcolm Wang, Phó Chủ tịch Ngân hàng First Commercial Bank (Hội sở); ông Li Pao Yuan, Tổng Giám đốc First Commercial Bank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; ông Aaron Yang, Hiệp lý Ngân e Export – Import Bank of The RepuBlic of China, Ngân hàng Taiwan Business Bank - Chi nhánh Đài Loan, Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank – Chi nhánh Đài Loan, Bank of Taiwan Chi nhánh Hong Kong.

Về phía Tập đoàn Sao Mai có Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập & Phát triển Tập đoàn, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Sao Mai Group cùng 100 đại biểu là các đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên Tập đoàn Sao Mai và Ngân hàng First Commercial Bank.

Ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Sao Mai Group ( thứ 4 phải qua) tặng hoa tri ân Ban lãnh đạo các ngân hàng đã quan tâm và hỗ trợ sao Mai thời gian qua.

Theo thỏa thuận hợp tác, First Commercial Bank sẽ là đối tác quan trọng, cung cấp khoản tín dụng hợp vốn được ưu tiên thanh toán lên đến 80 triệu USD, đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho các hoạt động kinh doanh của Sao Mai Group ở các lĩnh vực như: Xây dựng, nuôi trồng, chế biến thủy sản, xuất khẩu lao động, du lịch. Đặc biệt, là phát triển năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên phát triển mảng điện mặt trời và điện gió.

Ông Malcolm Wang - Phó chủ tịch First Commercial Bank phát biểu tại buổi lễ.

Ông Malcolm Wang, Phó Chủ tịch Ngân hàng First Commercial Bank (Hội sở) chia sẻ: “First Commercial Bank gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Sao Mai đã tín nhiệm và ủy thác cho ngân hàng chúng tôi tài trợ vốn cho các dự án của tập đoàn với tổng giá trị huy động lên đến 80 triệu USD, gấp 1,56 lần so với kế hoạch ban đầu là 50 triệu USD. Điều này chứng tỏ rằng đội ngũ ngân hàng cấp tín dụng của First Commercial Bank đã hoàn toàn khẳng định và đặt niềm tin sâu sắc vào bước phát triển của Sao Mai Group. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính cho tập đoàn thì First Commercial Bank còn hy vọng có thể hợp tác với Sao Mai thêm các gói tín dụng khác như: Dịch vụ cung cấp tài chính cá nhân cho cán bộ nhân viên, dịch vụ kết nối giao thương,... Với sự hợp tác này, tôi tin tưởng rằng sẽ mang lại những lợi ích tối ưu cho khách hàng và cán bộ nhân viên của cả hai bên”.

Ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Sao Mai Group “cam kết” sẽ hiện thực hóa nội dung hợp tác một cách hiệu quả nhất giúp đôi bên cùng có lợi.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Sao Mai Group nhấn mạnh: “Việc Sao Mai Group tiếp tục huy động thành công khoảng 80 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu như First Commercial Bank, là một minh chứng khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính lớn vào nền tảng kinh doanh vững chắc của Sao Mai, là động lực để Tập đoàn tiếp tục khai thác sâu thị phần, tạo vị thế cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm chiến lược, mà còn hứa hẹn mở ra một tương lai tươi sáng với nhiều cơ hội phát triển cho Sao Mai Group.

Ban lãnh đạo Sao Mai Group và lãnh đạo các ngân hàng chụp ảnh lưu niệm.

Sự cộng hưởng các thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt sẽ là đòn bẩy giúp hai thương hiệu viết tiếp câu chuyện thành công của mình. Sao Mai Group cam kết sẽ sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt, sáng tạo, khoa học và đầy trách nhiệm để thúc đẩy chiến lược kinh doanh; kiến tạo nên những giá trị khác biệt. Qua đó, nâng tầm hiệu quả hoạt động của mỗi bên và tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội”.

