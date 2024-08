Lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 dự kiến tổ chức trước ngày 2/9 trên địa bàn tất cả 9 tỉnh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 398/TB-VPCP ngày 19/8/2024 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 2 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Triển khai Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với công suất truyền tải điện lên đến 2.400 MW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định cho sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống người dân tại các địa phương.

Đến nay, khối lượng công việc chính không còn nhiều nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu hoàn thành, đóng điện toàn bộ dự án và tổ chức khánh thành, đưa công trình vào khai thác, vận hành an toàn trước ngày 2/9. Đây là giai đoạn nước rút cuối cùng đòi hỏi các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân với lòng tự hào được tham gia xây dựng công trình lịch sử, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của ngành điện, quyết tâm cao rồi phải cao hơn nữa, cố gắng, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, làm việc phải trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, rà soát các công việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm để từ đó đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án nhất định hoàn thành mục tiêu tiến độ đề ra.

Tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai Dự án

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “làm việc liên tục 24/7”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng thanh niên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xác định rõ công việc cần làm, cần triển khai để huy động thêm các lực lượng có đủ năng lực cùng tham gia thực hiện với tinh thần đã ra quân là chiến thắng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, có giải pháp thi công hợp lý trong những thời điểm thời tiết không thuận lợi hoặc tại những địa hình hiểm trở, đồi dốc trơn trượt để bảo đảm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nhanh chóng đưa công trình vào vận hành, khai thác an toàn ngay khi hoàn thành

Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ của dự án; triển khai song song, đồng thời công tác kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật công trình theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm nhanh chóng đưa công trình vào vận hành, khai thác an toàn ngay khi hoàn thành.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nhân lực của quân đội tham gia hoàn thiện lắp dựng cột, hỗ trợ thi công kéo dây để hoàn thành công trình.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để phục vụ thi công dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các địa phương làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường sau khi các dự án hoàn thành.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương rà soát, đề xuất khen thưởng tại tất cả các cấp, trong đó nghiên cứu xem xét đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm phù hợp với thành tích đã đạt được và theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình thi công các dự án tại địa phương, huy động các lực lượng của địa phương (thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh...) tham gia hỗ trợ đơn vị thi công trên công trường trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị, bảo đảm hậu cần, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông... Phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm thi công, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Các địa phương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường sau khi các dự án hoàn thành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.

Các địa phương chăm lo tốt đời sống của người dân đã nhường đất ở, đất sản xuất cho dự án; bố trí đầy đủ việc làm để bảo đảm sinh kế, ổn định cuộc sống cho người dân với nguyên tắc không để ai thiếu nhà, thiếu ăn, thiếu mặc, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Lễ khánh thành dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 2/9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Lễ khánh thành dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 2/9 để chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tất cả 9 tỉnh theo hình thức trực tuyến với tinh thần gọn nhẹ, trang trọng, bao gồm đầy đủ các thành phần đã tham gia hỗ trợ và thi công xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối như lực lượng công an, quân đội, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và các địa phương...

Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương xây dựng phóng sự về quá trình triển khai xây dựng công trình này trên cơ sở các dữ liệu phong phú, các hình ảnh đẹp, nghĩa tình, trách nhiệm của người dân, các lực lượng hỗ trợ của các địa phương; sự sáng tạo trong lao động, cống hiến, nỗ lực, kiên cường của các lực lượng tham gia thi công... để phát tại Lễ Khánh thành.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai dự án, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian tới nhằm tạo cảm hứng, truyền động lực cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, tạo khí thế, tạo đà cho phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các công việc còn lại đến ngày khánh thành, dự kiến vào khoảng từ ngày 20 đến 29/8/2024.

