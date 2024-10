Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” trong xây dựng nông thôn mới

Xác định người dân là chủ thể thụ hưởng trong XDNTM, những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc trực tiếp tham gia các công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí. Mức độ hài lòng của Nhân dân được xem là thước đo về kết quả XDNTM của các địa phương.

Một góc thôn Cao Hậu, xã Hoàng Giang (Nông Cống).

Với phương châm XDNTM phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân cũng góp phần đảm bảo phong trào được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch cụ thể tại các địa phương và tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tổ chức đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đến các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa Nguyễn Xuân Lai cho biết: “Để lấy ý kiến của người dân đảm bảo khách quan, chính xác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các địa phương thực hiện lấy phiếu đánh giá bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình và chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai. Với những nội dung mà người dân chưa hài lòng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ cùng với chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phân tích nguyên nhân; kiến nghị huyện tìm giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục để thực hiện tốt hơn”.

Tại xã Thiệu Toán, sau khi xây dựng kế hoạch, Ủy ban MTTQ xã đã thành lập các tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, tổ chức phát phiếu đến từng hộ gia đình với 19 câu hỏi liên quan đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phiếu chia làm 3 cột gồm: hài lòng, chưa hài lòng và lý do chưa hài lòng để người dân đánh dấu câu trả lời. Với 1.269 hộ được lấy ý kiến, chiếm 90% tổng số hộ, đã có 18 câu trả lời người dân hài lòng từ 94,8% đến 100%; câu hỏi số 19 mức độ hài lòng về kết quả XDNTM nâng cao của địa phương đạt 97,6%. Chị Lê Hồng Xoan, người dân xã Thiệu Toán cho biết: “Tôi hài lòng về các tiêu chí NTM nâng cao của xã, cuộc sống của người dân đã sung túc, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày càng cao của người dân...”.

Đối với xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa), quá trình tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM kiểu mẫu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã thành lập 5 tổ lấy phiếu, phân công các thành viên phụ trách và tổ chức thực hiện. Với 100% hộ được lấy ý kiến, xã đã tổ chức phát phiếu với 9 câu hỏi. Bên cạnh các câu hỏi có tỷ lệ hài lòng cao, thì có một số câu hỏi có tỷ lệ chưa hài lòng cao hơn so với các tiêu chí khác, như câu số 2 về hệ thống giao thông trên các trục chính hoặc các tuyến đường giao cắt trung tâm được lắp đặt camera quan sát đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông hay câu số 5 về mô hình kiểu mẫu NTM được duy trì và phát huy hiệu quả... Trên cơ sở lấy ý kiến của người dân, bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch MTTQ xã Hoằng Đồng cho biết: “Kết quả đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác giám sát thực hiện XDNTM kiểu mẫu của xã. Chúng tôi đã tập hợp các ý kiến để UBND xã có giải pháp khắc phục như có kế hoạch lắp bổ sung thêm mắt camera an ninh ở các trục đường chính trong khu dân cư và sửa chữa một số mắt camera bị hỏng và mờ; có cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ người dân vận hành ứng dụng các mô hình thông minh...”.

Thực tế cho thấy, hầu hết các hộ dân được lấy ý kiến đều phấn khởi với kết quả XDNTM mà các địa phương đã đạt được. Nhiều nội dung người dân quan tâm, như: Vấn đề hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng mô hình phát triển kinh tế; đầu tư xây dựng đường giao thông; an ninh trật tự ở địa phương... Có thể nói, việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân phản ánh sinh động kết quả XDNTM của mỗi địa phương; do đó, không chỉ dừng lại ở thủ tục theo quy định, mà phải luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình.

Bài và ảnh: Lê Ngọc