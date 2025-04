Lấy “dân là gốc”, “lòng dân là thành lũy”

Thời gian qua, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa luôn lấy “dân là gốc”, “lòng dân là thành lũy”, từ đó triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn đóng quân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngày hội biên phòng toàn dân tại xã biên giới Na Mèo (Quan Sơn).

Xã Na Mèo (Quan Sơn) có 920 hộ với 4.034 nhân khẩu. Đường biên giới quốc gia chung với nước bạn Lào qua địa bàn xã có chiều dài 28,17km, gồm 10 mốc quốc giới (mốc 324 đến 331). Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phối hợp với các xã trên địa bàn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cuộc sống cho Nhân dân vùng biên giới với nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, đã di dời 66 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn trong mùa mưa bão; huy động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ, 39 lượt phương tiện tại chỗ tham gia hàng ngàn ngày công tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn giúp Nhân dân bản Sa Ná, bản Son khắc phục thiệt hại do cơn lũ 2019 gây ra... góp phần tham gia cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới. Đồn Biên phòng Na Mèo phân công 30 đồng chí phụ trách 97 hộ gia đình, phân công 6 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ bản giáp biên, qua đó chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp xảy ra.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh không ngừng đổi mới phương thức thực hiện. Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị biên phòng tỉnh linh hoạt kết hợp với các phong trào, cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, ký kết bổ sung các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tự quản đường biên, cột mốc quốc giới; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích làm chủ đường biên”; “Tổ tàu, thuyền, bến bãi an toàn”; già làng, trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc,... huy động đông đảo Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, đã có 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản đường biên 213,6km, 88 vị trí/92 mốc quốc giới; 497 tổ tự quản an ninh trật tự/1.625 thành viên; thành lập 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 tàu/3.447 thuyền viên, 110 bến bãi an toàn/220 thành viên.

Xác định được vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động bám sát cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ cấp xã, bản biên giới; tập trung củng cố, kiện toàn thôn, bản, đoàn thể yếu kém; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, khuyến nông, khuyến lâm cho cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín trên địa bàn... Đặc biệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, BĐBP tỉnh đã bố trí 19 đồng chí cán bộ tăng cường giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND các xã biên giới. Duy trì nghiêm quy chế phối hợp Đảng ủy BĐBP tỉnh với các Huyện ủy, Thị ủy biên giới và giữa đảng ủy cấp đồn biên phòng với cấp ủy các xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển; thường xuyên trao đổi, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến khu vực biên giới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, việc làm mới giúp dân phát triển kinh tế - xã hội như: Mô hình “Trồng sắn cao sản” tại huyện Mường Lát; nuôi cá tầm của Đồn Biên phòng Bát Mọt; trồng táo mèo của các Đồn Biên phòng Pù Nhi, Quang Chiểu; mô hình “Tiết học biên cương”; “Tay kéo biên phòng”; “Khu văn hóa quân - dân kiểu mẫu”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; “Mái ấm biên cương”. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” và ngày hội biên phòng toàn dân, qua đó đã huy động các cấp, các ngành, các lực lượng chăm lo tết cho người nghèo nơi biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: “Thời gian qua, các cấp, ngành quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên khu vực biên giới của tỉnh, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg. Từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, người dân trên khu vực địa bàn biên giới đã cùng với các lực lượng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh, bảo đảm ổn định, ngày càng vững chắc".

Bài và ảnh: Hoàng Lan