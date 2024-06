Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa thăm, động viên lực lượng thi công đường dây 500kV mạch 3

Chiều 6/6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa Lê Xuân Thu cùng đoàn công tác đã đi thăm, động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện.

Đoàn đến thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công đường dây 500kV mạch 3 tại xã Hoằng Xuân.

Đoàn đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công đường dây 500kV mạch 3 tại xã Hoằng Xuân. Nhà thầu là Công ty TNHH Phương Hạnh hiện đang huy động trên 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, làm việc xuyên ngày nghỉ. Đến nay, công ty đã hoàn thành xây lắp 3/4 cột điện, phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày 10/6 và đang khẩn trương triển khai kéo dây, phấn đấu hoàn thành kéo dây trước ngày 20/6.

Phối hợp cùng nhà thầu và ban quản lý dự án, huyện Hoằng Hóa đã hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng và tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công đường dây 500kV mạch 3 tại xã Hoằng Xuân.

Nói chuyện cùng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công công trình, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa Lê Xuân Thu động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Nhà thầu quan tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công xây dựng, đặc biệt trong điều kiện cường độ thi công cao, làm tăng ca, diễn biến bất thường của thời tiết.

Đồng chí yêu cầu chính quyền xã Hoằng Xuân huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại, bảo đảm thuận tiện, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên xã cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” tổ chức lao động công ích, tham gia xây dựng công trình, tạo khí thế mới, phong trào hăng say lao động sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn.

Thanh Quý (CTV)