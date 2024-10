Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ phường Phú Sơn: Viết tiếp trang sử vẻ vang!

Tháng 10 này, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) hướng về một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ phường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự kiện trọng đại, là dịp để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Phú Sơn trân trọng những thành quả đã đạt được, đồng thời bồi đắp thêm niềm tin yêu, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Phú Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng với danh hiệu “Phường kiểu mẫu”.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh phường Phú Sơn báo công với Bác về những thành quả nổi bật đạt được trong chiến đấu, lao động và học tập. Ảnh: Tố Phương

Từ bước ngoặt lớn...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mặc dù chưa có tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo nhưng Nhân dân Phú Sơn đã sớm giác ngộ cách mạng, hăng hái cùng Nhân dân thị xã Thanh Hóa nói riêng và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công, để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, ngày 21/12/1945, thị xã Thanh Hóa điều chỉnh địa giới hành chính từ 10 khu phố xuống còn 4 khu phố. Để bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đồng thời thực hiện lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Nhân dân Phú Sơn đã anh dũng, kiên cường vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Phú Sơn có 207 thanh niên tham gia chiến đấu và hàng trăm dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Với nhiều đóng góp tích cực, cán bộ và Nhân dân Phú Sơn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, để hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng quê hương đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Tháng 5/1954, Phú Sơn có 5 đồng chí được kết nạp Đảng. Sau khi được chuyển Đảng chính thức, ngày 15/6/1954, Thị ủy thị xã Thanh Hóa ra quyết định thành lập Chi bộ Trần Phú, đồng chí Hoàng Văn Gián được chỉ định làm bí thư chi bộ. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng ở Phú Sơn lúc bấy giờ.

... đến những dấu ấn thành tựu

Năm 1960, tiểu khu Phú Sơn được thành lập trên cơ sở các xóm Trần Phú, Tây Thọ, Nam Thọ, Lam Sơn, Phú Thọ. Chi bộ Trần Phú cũng được đổi tên thành Chi bộ tiểu khu Phú Sơn, đồng chí Lưu Doãn Hồi giữ chức bí thư chi bộ. 8 năm sau đó, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở địa phương phát triển lớn mạnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy thị xã Thanh Hóa, tiểu khu Phú Sơn thành lập 3 chi bộ độc lập là chi bộ Trần Phú, Phú Thọ và Châu Lam Sơn. Để phù hợp với tình hình cách mạng trong thời kỳ mới và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngày 20/8/1969, ba chi bộ đã hợp nhất thành Đảng bộ tiểu khu Phú Sơn với 46 đảng viên, đồng chí Trịnh Tô được Thị ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Từ khi hợp nhất, Đảng bộ tiểu khu Phú Sơn đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đóng góp sức người, sức của góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Là địa bàn trọng yếu, có Ga Thanh Hóa, có trận địa pháo phòng không đánh chặn máy bay Mỹ bắn phá cầu Hàm Rồng, đảng bộ tiểu khu đã lãnh đạo Nhân dân ngày đêm bám đất, bám địa bàn, vừa sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong cuộc tiếp lửa cho chiến trường miền Nam, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tiểu khu Phú Sơn đã làm tròn nghĩa vụ cao cả với tiền tuyến lớn. Hơn 1.150 người con ưu tú của quê hương Phú Sơn đã lên đường nhập ngũ; 430 dân công, thanh niên xung phong đã xung phong phục vụ chiến đấu; Nhân dân tiểu khu đã gửi hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến. Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Phú Sơn, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng 92 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 92 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 53 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng bộ, quê hương Phú Sơn anh hùng.

Sau năm 1975, trước yêu cầu phát triển mới, ngày 3/1/1981, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 03/CP “Về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính nội thành, nội thị”. Căn cứ quyết định của Chính phủ, ngày 3/7/1981, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 511-TC/UBTH, chuyển các tiểu khu của thị xã Thanh Hóa thành các phường. Tiểu khu Phú Sơn chuyển thành phường Phú Sơn. Ngày 11/4/2002, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 44/2002/NĐ-CP về thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa. Phường Phú Sơn chia tách thành 2 phường là Phú Sơn và Tân Sơn. Sau khi chia tách, Đảng bộ phường Phú Sơn có 334 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Ngay sau chia tách, tổ chức đảng, chính quyền phường Phú Sơn đã nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống bất khuất, ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, với sự đoàn kết, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, Đảng bộ phường Phú Sơn đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đưa địa phương phát triển nhanh và toàn diện về mọi mặt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn phường có 900 hộ kinh doanh, 513 doanh nghiệp đang hoạt động. Phường đã xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí 3 sao là nem chua Tuấn Hợp và kẹo lạc Gia Huy. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2021 phường không còn hộ nghèo, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 92,645 triệu đồng/năm (cao hơn mức bình quân chung của thành phố). Năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh cộng nhận phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Hạ tầng xã hội được chú trọng đầu tư, các tuyến đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa khang trang sạch đẹp, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng bộ, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã giúp Phú Sơn tạo dựng được nhiều dấu ấn đậm nét không chỉ trong phát triển kinh tế mà trên cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Hiện nay, Phú Sơn quyết tâm phấn đấu dẫn đầu thành phố về công tác quản lý đô thị và thực hiện chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Hệ thống giáo dục, y tế được chăm lo xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Toàn phường có 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10/10 phố đạt danh hiệu phố kiểu mẫu. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2021, Phú Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Phường kiểu mẫu”, về đích sớm hơn 1 năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ Chi bộ Trần Phú đầu tiên khi thành lập có 5 đảng viên, đến nay trải qua 18 kỳ đại hội, Đảng bộ phường Phú Sơn có 927 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Qua mỗi kỳ đại hội, khát vọng vươn lên xây dựng Phú Sơn giàu mạnh, phát triển nhanh và toàn diện luôn được cán bộ và Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện. Đặc biệt, bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao nhất, lại nhận được nhiều sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa, Đảng bộ phường Phú Sơn đã phát triển vững mạnh, toàn diện về mọi mặt. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ phường được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò “hạt nhân” lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của địa phương không ngừng bứt phá vươn lên.

70 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực, Nhân dân và cán bộ phường Phú Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc phong trào thi đua. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập đảng bộ phường, Phú Sơn vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất... Đây là những phần thưởng cao quý, khẳng định sự lớn mạnh vượt bậc của đảng bộ phường trong suốt chiều dài lịch sử. Những thành quả ấy là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Phú Sơn phát huy cao nhất tinh thần “Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” cùng đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

70 năm ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, qua nhiều chặng đường gian khổ và vẻ vang, với nhiều dấu ấn và thành tựu nổi bật, Đảng bộ phường Phú Sơn đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Mỗi chặng đường cách mạng đã qua sẽ thêm nhiều bài học vô giá được đúc rút, để làm điểm tựa, làm nền tảng cho những trang sử vàng truyền thống của địa phương sẽ được viết tiếp trong tương lai.

Mai Văn Xuân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn