Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Quảng Xương quyết nghị nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/10, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 20 đánh giá kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 9 tháng năm 2024, bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị của huyện vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Có 6/15 chỉ tiêu tỉnh giao hoàn thành, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch cả năm; có 14/33 chỉ tiêu huyện giao hoàn thành. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng từ 10,3% đến 14,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ, giá trị xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu lao động, tăng từ 9% đến 14,3% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.174 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 144% kế hoạch huyện giao và đạt 87,9% kế hoạch tỉnh giao cả năm, tăng 47% so với cùng kỳ. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 26/26 xã, thị trấn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu dự kỳ họp

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND huyện Quảng Xương xem xét, thảo luận và quyết nghị 8 tờ trình của UBND huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo về điều chỉnh chủ trương đầu tư một dự án, quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án mới. Trong 7 dự án mới này thì 5 dự án có nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bổ sung; 2 dự án có nguồn vốn từ ngân sách huyện để phục vụ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra

Các dự án tập trung về lĩnh vực đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông tại các xã, xây dựng cầu tại các xã Quảng Hải, Quảng Hòa; sửa chữa, nâng cấp sân vận động huyện, xử lý chống sạt lở và nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng (xã Quảng Phúc); lắp đặt bổ sung cột km, cột H, cọc tiêu và biển báo, biển chỉ dẫn các tuyến đường huyện phục vụ tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn led tiết kiệm điện tại tuyến Tỉnh lộ 504, đoạn qua các xã Quảng Ngọc, Quảng Văn, Quảng Long đến Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng xã Quảng Yên và hệ thống điện chiếu sáng để phát triển du lịch tại xã Quảng Thái...

Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quảng Xương tặng hoa cho đồng chí Lê Huy Kỳ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghỉ chế độ BHXH

HĐND huyện cũng xem xét các tờ trình của UBND huyện, kèm dự thảo nghị quyết về Hỗ trợ kinh phí xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí xã, thôn thông minh năm 2024; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Mạnh Cường