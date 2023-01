Thị xã Nghi Sơn nỗ lực phát triển kinh tế

Thị xã Nghi Sơn có Khu Kinh tế Nghi Sơn, 1 trong 8 khu kinh tế ven biển được Chính phủ ưu tiên đầu tư. Vì vậy, thị xã mang trong mình trọng trách lớn trong phát triển kinh tế chung của cả tỉnh.

Công nhân thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy tại Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thiết bị điện Duy Phát Lợi, phường Hải Thượng.

Năm 2022, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát, song việc phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã lại chịu ảnh hưởng lớn từ giá nhiên liệu, nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, trong năm, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thị xã đã thường xuyên theo dõi, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà máy sản xuất công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn thị xã duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất. Cùng với đó, thị xã cũng tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, thương mại, thị xã chú trọng phát triển nhanh, đa dạng các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, như: du lịch, vận tải, logistics... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tập trung vào khai thác phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, thị xã còn tăng cường chỉ đạo xây dựng cửa hàng tiện ích, cửa hàng an toàn thực phẩm, chợ an toàn thực phẩm, nhân rộng nhiều phương thức bán hàng mới nhằm nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Trong nông nghiệp, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, thị xã cũng khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong khai thác thủy sản vào thực tế sản xuất để tăng hiệu quả khai thác, tăng thời gian bám biển. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, xử lý triệt để chấm dứt các vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nhờ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, nên tình hình kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã năm 2022 đạt 19,6%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,95%, công nghiệp - xây dựng tăng 20,3%, dịch vụ tăng 14,5%. Trên từng lĩnh vực, địa phương đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công nghiệp của thị xã vẫn duy trì sản xuất ổn định, giá trị sản xuất năm 2022 đạt 110.536 tỷ đồng, tăng 20,16% cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: điện sản xuất 4.832 triệu KW, tăng 21%; giày thể thao sản xuất được 33,3 triệu đôi, tăng 26% so cùng kỳ; quần áo may mặc sản xuất 7.722 nghìn cái, tăng 24% so cùng kỳ; xăng các loại đạt 2.717 tấn, tăng 5,1% cùng kỳ, dầu nhiên liệu đạt 4.240 tấn, tăng 5,7%... Thương mại, dịch vụ được duy trì và tiếp tục có bước tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thị xã năm 2022 đạt 10.894 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

Lĩnh vực nông nghiệp của thị xã tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và bền vững. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 của thị xã đạt 2.339,4 tỷ đồng, tăng 2,92% so với cùng kỳ. Trong năm, thị xã đã tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được 225 ha, vượt 4,6% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của thị xã đạt 39.674 tấn, tăng 23,4% kế hoạch, tăng 0,4% cùng kỳ.

Kết quả trên là động lực để thị xã xây dựng mục tiêu trong năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19% trở lên. Trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 2%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,6%; dịch vụ tăng 15%.

Bài và ảnh: Hương Thơm