Xem xét hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Tờ trình trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét quyết nghị về chinh sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh.

Chiều 8-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã phân công đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Tờ trình trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét quyết nghị về chính sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh.

Theo Tờ trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung đang thực hiện có hiệu quả, được các địa phương , đoanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, triển khai thực hiện tích cực; góp phần chuyển đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, chuyên canh; sản phẩm được tạo ra có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, gia tăng doanh thu của sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người sản xuất, đồng thời giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đóng g óp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương, tạo điều kiện cho nông dân mở rộng sản xuất, tăng cường hình thành, kết nối các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Vì vậy, sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh là cần thiết và phù hợp với tình hình sản xuất.

Tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét quyết nghị về chinh sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh đó là: Đối tượng hỗ trợ: tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh.

Điều kiện hỗ trợ: Có dự án sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Quy mô sản xuất từ 2 ha tập trung trở lên đối với vùng đồng bằng, ven biển; từ 1 ha tập trung trở lên đối với khu vực miền núi thấp; từ 0,5 ha trở lên đối với khu vực miền núi cao (bao gồm các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát). Được kiểm soát, chứng nhận và duy trì chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trở lên.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần chi phí nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng (đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện, xử lý chất thải của vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh và nhà sơ chế rau, với mức hỗ trợ: 190 triệu đồng/ha đối với vùng đồng bằng, ven biển; 220 triệu đồng/ha đối với vùng miền núi. Hỗ trợ hằng năm chi phí thuê kiểm soát và chứng nhận hoặc duy trì chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trở lên, với mức hỗ trợ 17 triệu đồng/ha/năm.

Thời điểm nhận hỗ trợ: sau khi dự án sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh đi vào sản xuất, được cấp có thẩm quyền chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn từ VietGAP trở lên.

